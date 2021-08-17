【ET講股通】孫運喜：三面夾擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

▲ 【ET講股通】孫運喜：三面夾擊（歡迎留言問股）

港股午後跌幅擴大，恒生指數失守二萬六千點關口，午後最多跌566點，低見25615點。《ET講股通》主持孫運喜指，港股遭「三面夾擊」，想知應如何調整投資部，立即點擊收看／收聽。

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00：00 - 港股今日市況速報

01：56 - 港股今日大跌解讀 今日點題「三面夾擊」

02：14 - 外圍因素：愈來愈多儲局官員轉鷹 盡早削買債規模

03：50 - 內地因素：內地經濟數據比預期差 利淡內地股市

06：42 - 互聯網經濟平台股捱沽 拖累大市表現

10：21 - 股票分析：恒生銀行 （00011） 是否底背馳？

15：06 - 股票分析：安碩恒生科技 （03067） 可以收集嗎？

18：14 - 股票分析：錦欣生殖 （01951） 可以收集嗎？

22：10 - 股票分析：快手 （01024） 有貨 宜先沽一半？

25：57 - 股票分析：南方恒生科技 （03033） 可以買入？

27：27 - 股票分析：中國中藥 （00570） 終止私有化 應在哪個價位沽？

29：58 - 港股收市後市況速覽 恒指下站支持在哪？

32：00 - 股票推介：聯想控股 （03396）

恒指即市一度挫逾500點，全日收報25745點，跌435點，主板成交1,661億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，重磅股捱沽，藥明生物 （02269） 跌6%至113.7元，阿里巴巴 （09988） 跌4.8%至171.8元；業績報捷的友邦 （01299） ，逆市升3.1%至96.95元。

儲局轉鷹 數據欠佳 監管續來

跌市主因受到三面夾擊：

一、外圍方面，愈來愈多聯儲局官員轉鷹，或最快在9月議息會議公布開始縮減買債計劃，明年中正式結束買債，之後加息。根據以往經驗，儲局倘收水，新興市場股市勢受累。

二、內地方面，中國經濟數據包括零售銷售、工業生產、固定資產投資皆遜預期，市場憂慮環球復甦動力轉弱。上證是日跌70點或2%，收報3446點，失守保歷加通道中軸及短期上升軌，恐下試保歷加通道底部3350點水平。A股愈跌愈多，拖累港股午市跌勢加劇。

三、監管風暴持續，內地監管當局諮詢市場防止網絡不公平競爭，互聯網經濟平台股捱沽。阿里巴巴失守前低位，騰訊 （00700） 亦跌4.1%至435元。

聯想控股11.6元買 偷步炒業績

展望後市，恒指失守25950點水平，恐考驗保歷加通道底部25200點，更重要的支持則為24740點及去年11月上升裂口24680點。

個股方面，可留意聯想控股 （03396） ，股價升0.8%至12.42元。公司早前公布盈喜，料中期多賺3.7倍。此股預期市盈率低，息率可以，技術走勢似營造頭肩底，可待股價回落至右肩水平約11.6元吸納，10.8元止蝕，趁業績放榜前炒一轉。

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