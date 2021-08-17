  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (二) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：三面夾擊（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/08/17

分享：

【ET講股通】孫運喜：三面夾擊（歡迎留言問股）

港股午後跌幅擴大，恒生指數失守二萬六千點關口，午後最多跌566點，低見25615點。《ET講股通》主持孫運喜指，港股遭「三面夾擊」，想知應如何調整投資部，立即點擊收看／收聽。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3034839/

【ET講股通】孫運喜：三面夾擊（歡迎留言問股）

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》足本版（點擊↓）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　聚焦新政策
01：18 - 外圍市況速覽　收水步伐、阿富沖局勢
02：42 - 美股市況分析　消息稱2022年中縮減買債
09：30 - 港股上日市況速報＋北水盤路
10：30 - 港股一浪低於一浪　恒指走勢如何
14：02 - 微盟集團  （02013）  業績解讀
19：59 - 舜宇光學  （02382）  業績解讀
25：02 - 港股開市前市況速報
25：45 - ET個股推介：中建材  （03323）
26：52 - 汽車股分析　國家再有政策扶持
31：35 - 股票分析：吉利  （00175）  股價前景如何？
33：10 - 股票分析：友邦  （01299）  股價前景如何？
36：26 - 組合必備股跟進：耐世特  （01316）   
39：55 - 股票分析：美團  （03690）  股價前景如何？
42：15 - 股票分析：中移動  （00941）  股價前景如何？
45：20 - 股票分析：信義光能  （00968）  股價前景如何？
46：52 - 蘋果股價再創新高　舜宇  （02382）  、瑞聲  （02018）  可跟進？
48：43 - 股票分析：中國人壽  （02628）  股價前景如何？
50：50 - 阿富汗局勢利好油價？中海油  （00883）  點睇？
56：25 - 航運股前景如何？海豐國際  （01308）  vs太平洋航運  （02343）  vs東方海外  （00316）
01：00：40 - 軍工股點睇：中航科工  （02357）
01：02：08 - 港股開市後市況速報
01：04：07 - 財經日誌提提你

 

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：揀強沽弱（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/16
【ET講股通】梁耀康：揀強沽弱（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：科技股再跌要驚？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/13
【ET講股通】梁耀康：科技股再跌要驚？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/12
【ET講股通】梁耀康：吼績優強股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）
2021/08/11
【ET講股通】孫運喜︰小心外圍異動 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）
【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/08/10
【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
指數 恒生指數 孫運喜 股票 港股

上一篇文章

【大行報告】券商普遍滿意舜宇半年表現　舜宇降全年手機鏡頭出貨增長目標至介乎5%至10%

下一篇文章

【異動股】二線科技股急跌　百度5連跌、嗶哩嗶哩再插8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）