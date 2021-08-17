▲ 【ET講股通】孫運喜：三面夾擊（歡迎留言問股）

港股午後跌幅擴大，恒生指數失守二萬六千點關口，午後最多跌566點，低見25615點。《ET講股通》主持孫運喜指，港股遭「三面夾擊」，想知應如何調整投資部，立即點擊收看／收聽。

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02：42 - 美股市況分析 消息稱2022年中縮減買債

09：30 - 港股上日市況速報＋北水盤路

10：30 - 港股一浪低於一浪 恒指走勢如何

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25：02 - 港股開市前市況速報

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42：15 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景如何？

45：20 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？

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01：02：08 - 港股開市後市況速報

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