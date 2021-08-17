【大行報告】大摩調升多隻燃氣股目標價 呢3隻為行業首選

大摩對燃氣股發表最新研究報告，維持昆侖能源（00135）「增持」評級，目標價由6.9元升23.2%至8.5元；維持華潤燃氣（01193）「增持」評級，目標價則由45元升22.2%至55元；將新奧能源（02688）目標價由100元升48%至148元，但評級則由「與大市同步」降至「減持」。

該行預期，中資燃氣股今年上半年的盈利增長強勁，惟需留意天然氣成本上升、需求增長及冬季天然氣供應毛利率等可能為行業帶來不利影響。該行預計，昆侖能源上半年盈利增長最大，料達58%，主要受惠穩健的天然氣復甦及油價/液化天然氣價上升。另外，該行預期港華燃氣（01083）及華潤燃氣的盈利增長分別爲35%及34%，主因天然氣銷量、接駁量及彙率強勁。至於，香港中華煤氣（00003）及新奧能源的利潤增長預計爲22%及18%。

該行指，看好價值吸引的燃氣股，並認為昆侖能源、港華燃氣及煤氣為行業首選。其中，昆侖能源及港華燃氣股價已分別上升44%及41%，但仍僅相當於今年市盈率10倍及8倍，而同業平均為17倍，預期穩固的盈利增長將有利上述兩股估值進一步重新評級。

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記者：郭秀慧