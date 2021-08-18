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【職場熱話】男友借「財仔」交錢給新公司 聲稱四個月後月入十萬 女友屢勸不聽分手收場

理財智慧 12:00 2021/08/18

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女性總是希望另一半有出息，即使現在很窮，也不介意和他一起捱。而男朋友總想在女朋友面前帥氣一把，不想一直窮下去，想盡辦法往上流。近日有網民於網上討論區發文，指男朋友被騙。

網民經歷：

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    +8

 

帖文一出，網民留言不斷，大多數都是指和這種男人分手就對了，又言「窮都不是問題，傻真是真的沒藥醫」、「窮＋傻到去做傳銷=分手」。他們都說，人窮可以有目標，人蠢可以有自知之明，但男友兩樣都沒有，只能建議分手。

【消費券熱話】同事一星期花完二千元 港男批評「太大洗」 網民：和女朋友出去一次也不見了【下一頁

網民又嘆：「人窮唔係無原因，以為發達真係好容易.....」，樓主和他分手做得對，不然遲早受騙的就是樓主。

亦有人笑言：「如果他是騙人的那個，我也不介意支持他！」

【iM會客室】政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

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責任編輯：張瑋婷

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