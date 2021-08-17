【港股追蹤】361度中期純利增逾3成 主席料體育產業步入黃金發展期 全日逆市升4%

361度國際（01361）公布，上半年內純利增32%至逾4億元人民幣，不派發中期息。361度全日升4.1%，收報3.55元，成交2566萬元。

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集團的收益按年增15.7%至31.1億元人民幣，毛利率提升4個百分點至41.8%。361度的核心品牌及361度國際業務銷量共貢獻83.1%的收入，而361度兒童業務佔16%。產品方面，鞋類及服裝的銷量按年增22.5%及6.1%，各佔銷售額的44.4%、37.6%。

期內，集團的電商業務的網上專供品銷售收益按年提升54.5%至4.87億人民幣，佔總15.7%。而門店數量則較去年減少10間至5155間。

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361度國際主席丁輝煌指，海內外的大型賽事逐步恢復，加上國潮消費興起，將進一步刺激內地體育消費需求，並認為體育產業步入黃金發展期。另外，集團鼓勵分銷商及授權零售商在關閉較小門店，同時在商場及百貨等地方開設規模更大的門店，以優化渠道結構。

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