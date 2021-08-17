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【異動股】二線科技股急跌　百度5連跌、嗶哩嗶哩再插8%

股市 15:26 2021/08/17

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百度 （09888） 放榜以來，股價跌勢未止，今日股價再創新低，低見136.2元，現跌逾6%，最新報137.3元。該股已連跌5日，累跌16%，成交額6.6億元。以發行價252元計，百度股價累計45%。

「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度　大手建倉蔚來【下一頁】

百度績後遭多家大行削價 憂第三季廣告業務受累監管收緊、疫情反彈【下一頁】

嗶哩嗶哩 （09626） 股價今日亦急瀉，現跌8%，最新報515.5元，盤中低見510元，成交額6.3億元。以招股定價808元計，累跌36%。

B站日活躍用戶傳突破6500萬 超越優酷成第三大長視頻平台【下一頁】

另外，閱文 （00772） 績後急挫一成，最新報64.65元，盤中低見62.6元，暫為表現最差科指成份股。

閱文績後跌逾13%創五個月低、大摩降目標價　上半年扭虧賺10.8億元【下一頁】

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【監管跌市】中資企業據報「無上限」薪酬求聘前官員　應對監管部門整頓

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編輯：吳敏芳

 

港股 閱文集團（00772） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 異動股 百度集團—SW（09888）

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【ET講股通】孫運喜：三面夾擊（歡迎留言問股）

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