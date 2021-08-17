【異動股】二線科技股急跌　百度5連跌、嗶哩嗶哩再插8%

百度 （09888） 放榜以來，股價跌勢未止，今日股價再創新低，低見136.2元，現跌逾6%，最新報137.3元。該股已連跌5日，累跌16%，成交額6.6億元。以發行價252元計，百度股價累計45%。

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嗶哩嗶哩 （09626） 股價今日亦急瀉，現跌8%，最新報515.5元，盤中低見510元，成交額6.3億元。以招股定價808元計，累跌36%。

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另外，閱文 （00772） 績後急挫一成，最新報64.65元，盤中低見62.6元，暫為表現最差科指成份股。

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編輯：吳敏芳