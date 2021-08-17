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【美國疫情】Delta變種病毒無礙開學消費　料銷售額將超過7千億

商業 16:05 2021/08/17

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美國學校開學在即，大型零售商均預計將刺激銷售額上升。（法新社圖片）

美國學校開學在即，大型零售商均預計將刺激銷售額上升，行業估計開學總消費額將會突破1000億美元（約7785.5億港元）。

【Walmart】Walmart招加密貨幣專家　未來或接受以比特幣購物？

據路透社報道，美國即將踏入開學季，父母都急忙為子女添置衣服、書包等。零售商包括Walmart、Target本周公布季度業績，均預計銷售額上升。行業估計開學總消費額突破1000億美元，按年上升6.4%。去年受疫情影響，不論是工作或學習，均遙距進行。

研究公司Retail Metrics創辦人Ken Perkins表示，現時顧客有充足現金，存款率在疫情期間不斷攀升，因上學用品如運動鞋、手提電腦等需求一直被抑壓。盡管Delta變種病毒或抑壓經濟覆甦，但分析師相信今次將會是零售業最好的開學季之一。

同時，美國正面對供應鏈中斷、成本增加、勞工短缺等問題，或拖低零售商的盈利能力，但分析師認為，對於在疫情期間成功搶佔市場份額的Walmart及Target而言，相信此可抵銷部分壓力。

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責任編輯：葉泳珊

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