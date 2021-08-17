塔利班誓言籌組包容政府 非塔利班成員有望加入

塔利班時隔20年重奪阿富汗政權，宣布正與阿富汗政界領袖接洽，以籌組執政團隊。塔利班發言人形容他們會於阿富汗建立一個包容的政府，外媒更引述消息人士指非塔利班人士或會加入塔利班執政班子。

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美媒引述消息人士指，塔利班高層穆塔基（Amir Khan Muttaqi）正於阿富汗首都喀布爾，與當地政界領袖談判。參與談判者包括阿富汗民族和解高級委員會前主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）及阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）。

穆塔基為塔利班首次掌權時的高等教育部長，他在阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）秘密離開總統府之前，已開始接觸阿富汗政界領袖。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）表示，塔利班將會建立具包容性的阿富汗政府。據悉，這次談判目的正是希望將非塔利班成員的政界領袖帶入新政府。

美媒指暫無跡象顯示談判取得實質進展，但沙欣早前透露他們與非塔利班領袖完成談判後，就會宣布新政府成立。

責任編輯：鄭錦玲