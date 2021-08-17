【理財智慧】國債期貨 一文看清基本概念

為助讀者掌握國債知識與交易規則，了解產品屬性與風險，本文將簡單介紹國債期貨。（資料由中國金融期貨知識提供 ，僅供參考，不作為投資依據）。

什麼是國債期貨?

國債期貨（Treasury Bond Future）作為未來期貨的一種主要方式，是雙方通過組織的交易場所，約定在特定的時間，按採集確定的價格和數量進行籌款交收的國債交易方式。

在國際市場上，國債是歷史悠久、成熟的期貨基礎金融衍生產品一個。從成熟的國債期貨市場的運行經驗來看，國債期貨在推進市場化改革、證券期貨市場交易、促進國債發行、基礎基礎等方面發揮作用。

國債期貨有哪些特點?

國債期貨具有可以冒險避遊風險、交易成本低、流動性高和信用風險低等特點：

由於做國債期貨交易引入了空，交易者可以利用國債期貨風險冒險冒險。利用國債在不致命的風險結構的基礎上，快速完成期權期貨交易的可能性。調整，從而降低操作成本，有效控制利率。

第二，交易成本低。國債期貨採用交易價格，這可以有效降低交易者的套期保值成本。同時，國債期貨採用集中撮合競價方式，交易傳播高，降低了尋找交易的信息成本。

第三，流動性高。國債期貨交易採用交易形式，並在集中撮合交易，因此流動性高。

第四，信用風險低。國債交易中，交易雙方都需要交納，並且為了防止違約事件的發生，交易雙方當無時間安排制度，這有效地降低交易日的信用風險了。

國債期貨有哪些基本功能?

基礎的期貨衍生產品，國債具有以下特點：

因國債期貨套期保值交易可因國債期貨套期保值交易而導致的資產損失。

第二，價格發現功能。國債期貨價格發現功能主要表現在增加的價格信息含量，為業績指標的構造、宏觀提供預期信號。

國債期貨為國債發行功能。國債期貨為國債發行市場的承銷商提供避險冒險工具，促進承銷商積極參與國債一級和二級市場。

第四，優化資產功能。通過交易的及時效應，國債期貨擁有較低的交易成本，能夠調整資產勘探、組合久投資、方便活動管理。

國債期貨交割貨款的定義及公式是什麼?

國債期貨合約交割時，賣方要向賣方支付可交割債券，願意向賣方支付一定的金額，此金額即為交割款。的金額也有空酒。

交割貨款=交割數量×（交割結算價×轉化因子+應計價值）×（合約面值/100元）

國債期貨理論價格是怎麼計算的?

假設最便宜可交割國債和交割日期，國債期貨每日的價格理論可以分為四步（這裡忽然交割期權的價值）。

第一，根據當日最低可交割國債的淨價，加上當日該券的應計計價，算出當日該交割國債全價。

第二，運用期貨持有成本定價公式，算出最便宜可交割國債的期貨價格：

F=Ser(T-t)

其中，S為最便宜的全價，r為無風險，T-t為從當前至交割日的年化時間。

第三，將最便宜的可交割券的期貨價格交割日券的應計利益，得到最便宜的可交割券的期貨的理論報價。

第四，將最便宜的可交割券期貨的理論報價除以轉化為誘因，會得到相應的理論理論報價。

影響國債期貨價格的因素有哪些?

影響國債期貨價格的主要因素是國債價格，而國債價格則主要受市場影響，而影響市場的主要因素有：

（一）流行量

流動資金量由廣義貨幣M1（流動現金M0+礦池資助）和廣義貨幣M2M1+存儲集資，市場流動計算計算更宏觀的M3（M2+其他流動資產）。

（二）宏觀經濟政策

主要包括貨幣政策和財政政策，除了全球主要經濟體的宏觀經濟政策外，本國主要對外貿易夥伴、主要投資人地的宏觀經濟政策都對重要輸出產生重要影響。

（三）匯率

某國幣匯率這是上升的，在其他因素不變的情況下，該國利率會相對下降。

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責任編輯：陳澤熙