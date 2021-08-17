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直播期間突收來電 BBC女主播冷靜採訪塔利班

環球社會熱點 15:20 2021/08/17

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恐怖組織塔利班重掌阿富汗成為全球焦點，各界關注阿富汗局勢發展。英國廣播公司的女主播在直播期間，突然接獲塔利班發言人來電，並完成半小時的採訪，為外界帶來阿富汗的新消息，冷靜的表現更讓她大受好評。

為美軍服務9年未被帶走 阿富汗翻譯驚被報復 【下一頁】

澳洲長大的哈基姆（Yalda Hakim）周日（15日）直播時，突然收到來自塔利班發言人沙欣（Shail Shaheen）的來電。哈基姆保持鎮定，把手機放近咪高峰收音，確認雙方收訊清晰後，沙欣開始發表聲明。

沙欣表明外界不需有任何疑慮，塔利班會確保阿富汗首都喀布爾民眾的性命及財產不受損害，不會向任何人報復，他們只是阿富汗及人民的公僕。沙欣指權力移交過程包括將阿富汗過度成「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate' of Afghanistan）。

約640名阿富汗人獲美軍帶走 逃難至卡塔爾 【下一頁】

其後沙欣接受哈基姆的提問時披露，建立以伊斯蘭教法為主的國家是塔利班一直以來的目標，但他拒絕排除會否恢復以往塔利班掌權時，所採取的殘暴鎮壓手段，聲稱一切需要按照未來政府的法律處理。

哈基姆原為阿富汗人，年幼時逃離後在澳洲展開新生活，並於2012年加入英國廣播公司。哈基姆在直播中表現穩定，而且反應迅速，獲得不少同行及網民稱讚。

責任編輯：吳漢培

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