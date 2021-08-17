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【國泰新品牌】國泰夥OpenRice電子消費合作　周末消費4元最多賺3里數

股市 15:07 2021/08/17

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【國泰新品牌】國泰夥OpenRice電子消費合作　周末消費4元最多賺3里數

國泰航空 （00293） 早前宣布推出新品牌「國泰（Cathay）」，整合亞洲萬里通AsiaMiles、馬可孛羅會會員計劃，國泰最新公布與螞蟻集團有份投資的OpenRice《開飯喇！》推電子消費合作，國泰會員可使用「里數加現金」組合支付餐飲賬單，而且在周末使用「渣打國泰Mastercard信用卡」，兌換率可達「4元換3里數」。

國泰圖解新應用程式連接OpenRice和使用「里數加現金」流程

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渣打國泰萬事達卡代替原有AsiaMiles聯營信用卡 最低3元一，可見【下一頁】

國泰表示，已將「亞洲萬里通」app轉為國泰app，用戶可以把「里數加現金」的付款方式，由網上預訂機票、於電子購物平台購物，擴展至於實體餐廳結賬。

國泰航空表示，國泰會員要在國泰手機應用程式，連結「亞洲萬里通」和OpenRice 賬戶，並且綁定信用卡（僅Mastercard和Visa），可在夥伴餐廳結賬使用里數、現金或「里數加現金」組合付款。

在國泰夥伴餐廳消費，國泰會員的現金支付的部分，可以每消費4元賺取1里數。使用渣打國泰Mastercard信用卡於星期五、六、日簽賬，兌換率將升至「4元換3里數」。

由8月18日至9月30日，首50,000名會員使用「里數加現金」方式付款，可獲取額外200里數。

OpenRice《開飯喇！》行政總裁及代理首席技術官邱桂雄稱，現時已有40多萬名登記會員連接亞洲萬里通，他們可在月內使用OpenRice Pay 結賬時賺取里數，而向夥伴餐廳展示OpenRice 會員二維碼，以實體Mastercard/ Visa 信用卡或AlipayHK 結賬，也可以賺取里數。

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編輯：麥德銘

港股 航空 品牌 餐廳 國泰航空（00293） 螞蟻集團（06688） openrice 亞洲萬里通 支付寶 信用卡

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