【疫市營商】惠譽首次將Hyatt評級調為「BBB-」　惟看好收購Apple Leisure Group

▲ Hyatt看好酒店業的休閒業務需求，斥27億美元（約210億港元），收購美國度假休閒公司Apple Leisure Group（ALG）。

新冠肺炎疫情仍持續，國際評級機構惠譽（Fitch Rating）首次將凱悅酒店集團（Hyatt）的評級設為「BBB-」，並基於疫情下住宿復甦的不確定性，展望更是負面。

然而，Hyatt看好酒店業的休閒業務需求，斥27億美元（約210億港元），收購美國度假休閒公司Apple Leisure Group（ALG）。而惠譽亦認為，收購後Hyatt的規模會擴大，以及提供地域多元化，是信用利好。惠譽更預計，休閒需求的復甦將最少在2022年上半年，表現繼續勝於短暫的商業和團體需求。

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收購ALG料今年第四季完成交易

Hyatt收購ALG的計劃，預計於今年第四季完成交易。是次的計劃被視為看好疫後休閒市場的需求。集團亦在擴大休閒旅遊收入，將過去佔比45%增至逾50%，其餘則為商務旅遊。

該集團主席兼行政總裁Mark Hoplamazian指，過去20年有下跌趨勢，認為休閒旅遊將是第一個復甦的部份。惟他重申，這並非改變戰略，而是承認休閒旅遊的持續性和彈性。

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是次收購之後，該集團將會增加100家酒店，以及約3.3萬間客房。皆因ALG管理AMResorts的同時，還有超過10家子公司，例如Apple Vacations、CheapCaribbean.com、Southwest Vacations等。並在10個國家或地區，擁有逾約3.3萬間客房。

ALG業務增長快 Hyatt有哪些得益？

事實上，ALG是一家主營度假業務的公司，業務遍布加勒比海、墨西哥、歐洲等地。其業務增長急速，由2007年的9個度假村，至2021年已增至約100個度假村。

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是次Hyatt投資約210億港元，有外媒為其整合資料，發現帶來多項收益，包括：1） 度假村的數量增加一倍。2）擴大歐洲的業務，並進入11個新的歐洲市場。3）擴大業務至休閒旅遊產品，皆因ALG Vacations是北美的旅遊套餐供應商和休息旅遊分銷平台。4）為會員提供更多酒店選擇。

責任編輯：馬意文