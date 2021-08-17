  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (二) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】惠譽首次將Hyatt評級調為「BBB-」　惟看好收購Apple Leisure Group

商業 15:00 2021/08/17

分享：

Hyatt看好酒店業的休閒業務需求，斥27億美元（約210億港元），收購美國度假休閒公司Apple Leisure Group（ALG）。

新冠肺炎疫情仍持續，國際評級機構惠譽（Fitch Rating）首次將凱悅酒店集團（Hyatt）的評級設為「BBB-」，並基於疫情下住宿復甦的不確定性，展望更是負面。

然而，Hyatt看好酒店業的休閒業務需求，斥27億美元（約210億港元），收購美國度假休閒公司Apple Leisure Group（ALG）。而惠譽亦認為，收購後Hyatt的規模會擴大，以及提供地域多元化，是信用利好。惠譽更預計，休閒需求的復甦將最少在2022年上半年，表現繼續勝於短暫的商業和團體需求。

【阿富汗】國際航空公司避開衝突區　紛紛宣布更改航線

收購ALG料今年第四季完成交易
Hyatt收購ALG的計劃，預計於今年第四季完成交易。是次的計劃被視為看好疫後休閒市場的需求。集團亦在擴大休閒旅遊收入，將過去佔比45%增至逾50%，其餘則為商務旅遊。

該集團主席兼行政總裁Mark Hoplamazian指，過去20年有下跌趨勢，認為休閒旅遊將是第一個復甦的部份。惟他重申，這並非改變戰略，而是承認休閒旅遊的持續性和彈性。

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

是次收購之後，該集團將會增加100家酒店，以及約3.3萬間客房。皆因ALG管理AMResorts的同時，還有超過10家子公司，例如Apple Vacations、CheapCaribbean.com、Southwest Vacations等。並在10個國家或地區，擁有逾約3.3萬間客房。

ALG業務增長快　Hyatt有哪些得益？
事實上，ALG是一家主營度假業務的公司，業務遍布加勒比海、墨西哥、歐洲等地。其業務增長急速，由2007年的9個度假村，至2021年已增至約100個度假村。

【添好運】添好運估值高達27億　「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」有幾巴閉？

是次Hyatt投資約210億港元，有外媒為其整合資料，發現帶來多項收益，包括：1） 度假村的數量增加一倍。2）擴大歐洲的業務，並進入11個新的歐洲市場。3）擴大業務至休閒旅遊產品，皆因ALG Vacations是北美的旅遊套餐供應商和休息旅遊分銷平台。4）為會員提供更多酒店選擇。

責任編輯：馬意文

相關文章

【Staycation】Klook酒店Staycation優惠　入住1晚連早晚餐人均低至364元
2021/07/16
【Staycation】Klook酒店Staycation優惠　入住1晚連早晚餐人均低至364元
【消費優惠】美國運通Explorer信用卡推優惠　低至7折積分換半島酒店住宿
2021/07/24
【消費優惠】美國運通Explorer信用卡推優惠　低至7折積分換半島酒店住宿
【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚
2021/07/29
【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚
【好想去旅行】美國迪士尼首間Star Wars酒店將開幕　體驗48小時太空之旅
2021/08/05
【好想去旅行】美國迪士尼首間Star Wars酒店將開幕　體驗48小時太空之旅

你可能感興趣

【Staycation】Klook酒店Staycation優惠　入住1晚連早晚餐人均低至364元
12:00 2021/07/16
【Staycation】Klook酒店Staycation優惠　入住1晚連早晚餐人均低至364元
【消費優惠】美國運通Explorer信用卡推優惠　低至7折積分換半島酒店住宿
17:03 2021/07/24
【消費優惠】美國運通Explorer信用卡推優惠　低至7折積分換半島酒店住宿
【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚
12:49 2021/07/29
【消費優惠】Klook KOINS會員獎賞計劃正式推出　送逾百萬獎賞包括四季酒店海景套房一晚
酒店 住宿 Resort 評級機構 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 收購 惠譽 產品

上一篇文章

【阿富汗】Facebook刪除塔利班及有關帳戶　禁支持塔利班內容

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google】Google宣布新海底電纜連接6個亞太地區　料2024年啟用
【Google】Google宣布新海底電纜連接6個亞太地區　料2024年啟用
【在家工作】 港人不愛WFH？　調查：85%港人盼重返辦公室　
【在家工作】 港人不愛WFH？　調查：85%港人盼重返辦公室　
【添好運】添好運估值高達27億　「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」有幾巴閉？
【添好運】添好運估值高達27億　「全世界最便宜的米芝蓮餐廳」有幾巴閉？
【航空復甦】英美航空業復甦　航空公司預料最快9月解除旅遊禁令
【航空復甦】英美航空業復甦　航空公司預料最快9月解除旅遊禁令
【互聯網監管】 滴滴出行試行新措施　為司機提供高透明度收入報告
【互聯網監管】 滴滴出行試行新措施　為司機提供高透明度收入報告
【疫市開店】嘉禾院線開首間IMAX影院　門票低至30元
【疫市開店】嘉禾院線開首間IMAX影院　門票低至30元