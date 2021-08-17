  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (二) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風暴】市監總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見

股樓投資 14:56 2021/08/17

分享：

有內媒報道，國家市場監管總局近日就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，其中提出，經營者不得利用數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。經營者不得直接、組織或者通過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻次交易或者給予好評等，觸發平台的反刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會。不得實施「二選一」行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務的正常運行，擾亂市場公平競爭秩序。

【小米1810】傳小米造車總部落戶北京 新手機發售1分鐘銷售額突破3億人幣   詳情請看【下一頁

大型科網股今日普遍受壓。截至2時半，騰訊(00700)跌4.2%報434.4元，阿里巴巴(09988)跌4.4%報172.4元，美團(03690)跌4.1%報212.2元，京東(09618)跌5.9%報248元，小米(01810)跌1.6%報24.45元。

【大行點睇】太古連升第7日　獲花旗上調目標價　指大部分負面因素已反映在股價上   詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【理財智慧】國債期貨 一文看清基本概念

下一篇文章

【理財智慧】股市動物園 投資界有趣詞彙（三）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船
【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機
【利財筆記】林本利：香港股市 淪為大戶提款機
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　