【監管風暴】市監總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見

有內媒報道，國家市場監管總局近日就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，其中提出，經營者不得利用數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。經營者不得直接、組織或者通過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻次交易或者給予好評等，觸發平台的反刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會。不得實施「二選一」行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務的正常運行，擾亂市場公平競爭秩序。

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大型科網股今日普遍受壓。截至2時半，騰訊(00700)跌4.2%報434.4元，阿里巴巴(09988)跌4.4%報172.4元，美團(03690)跌4.1%報212.2元，京東(09618)跌5.9%報248元，小米(01810)跌1.6%報24.45元。

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