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【新股IPO】港產AI獨角獸商湯科技正式申請上市　傳籌最多156億 淘寶中國持股7.59%

新股IPO 23:26 2021/08/27

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商湯科技正式在港遞交上市申請。

港產AI（人工智能）獨角獸商湯科技（SenseTime）正式在港遞交招股書，中金、海通國際及滙豐為聯席保薦人。路透旗下IFR早前指，商湯科技已展開在香港上市的工作，最早可能在今年底上市集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

騰訊音樂暫緩港第二上市，詳見【下一頁】

商湯科技2014年成立於香港，創始團隊源於2001年在香港創立的香港中文大學多媒體實驗室，包括教授湯曉鷗及實驗室的核心成員。其全球總部設在香港、中國總部則在上海，業務絕大部分來自內地。早前內地傳媒報道，瑞信中國前CEO唐臻怡將加盟商湯科技擔任副總裁。

目前商湯科技擁有5000名僱員，其中3500名為技術研發人員，包括40名教授及250名博士。以2020年收入計算，商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件公司。

截至6月底，商湯科技收入錄得16.5億元（人民幣，下同），按年增長92%；經調整虧損淨額為7.26億元，按年收窄34%。去年全年收入則按年升14%至34.5億元，經調整虧損淨額8.78億元。

商湯科技特別提及，公司其中一間附屬公司北京商湯於2019年10月遭美國商務部工業和安全局列入實體清單，限制其購買或以其它方式取得若干商品、軟件及技術的能力。

商湯指，列入實體清單並無對公司的業務造成任何重大不利影響。此外，沒有重要投資者、客戶或供應商由於列入實體清單而撤回投資或不再與公司開展業務。然而，公司會努力讓北京商湯從實體清單中移除，並將在合適機會出現時盡快提出移除請求。

根據招股書披露，阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶中國持有7.59%股權，春華資本持股3.08%，IDG持股1.42%，鼎暉持股1%。其他投資者包括中金、富達基金、晨興資本等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】商湯科技招瑞信中國CEO唐臻怡任副總裁

 

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