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【理財智慧】股市動物園 投資界有趣詞彙（三）

理財智慧 14:17 2021/08/17

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【理財智慧】股市動物園 投資界有趣詞彙（一） 

【理財智慧】股市動物園 投資界有趣詞彙（二）

比喻投資者

羊（Herd Effect）

多數形容散戶。資本市場上，「羊群效應」是指在一個投資群體中，單個投資者總是根據其他同類投資者的取向而行動，他人買入便跟風買入，賣出亦然。

 

獅（Lion）

投資大戶、莊家。

 

狼（Wolves (of Wall Street)

指華爾街那些擁有權勢、時常有不法行為的人。電影《華爾街之狼》的主角原型是貝爾福特（Jordan Belfort），被控在電話交易所利用低股價操縱股票市場。

 

斑馬（Zebra）

指不論股市如何變化，始終堅持原有策略的投資者。

 

豬（Hogs）

指謀求在短期獲得高利潤的高風險投資者，他們在購買公司股票時甚至不做淨值調查，沒有耐心，貪婪且情緒化。

 

雞（Chicken/Fowl）

雞缺乏冒險精神，指某些投資者考慮太多，駐足不前，投資極端保守，集中於貨幣市場證券，甚至損失後便徹底離開市場。

 

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編輯：陳澤熙

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