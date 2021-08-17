為美軍服務9年未被帶走 阿富汗翻譯驚被報復

美國在阿富汗駐軍20年，期間有數千名阿富汗人曾為美軍效力。外媒報道，塔利班重掌阿富汗後，仍大批曾效力美軍人士，包括翻譯及司機等阿富汗人滯留在首都喀布爾。一位曾為美軍效力9年的阿富汗翻譯員憂慮，塔利班知道自己曾為美軍效力後會被殺害。

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美國全國公共廣播電台（NPR）報道，一名被稱為雷吉（Reggie）的男子曾為美國陸軍擔任翻譯9年，周日（16日）在自家屋頂看到塔利班武裝部隊穿過社區後，從此無法入睡，對自己及家人的安全十分擔心。雷吉表示，網上能找到他和美軍合照相片，一旦被塔利班發現後果將不堪設想，現在他只能留在喀布爾的家中惶恐渡日。

雷吉表示，塔利班稱是來保護民眾，不會傷害任何民眾，但沒人相信塔利班的說話。他指自己雖然在家中，但沒有一刻覺得安全。雷吉更稱家人因其工作而受苦，但自己只能安慰指會來帶家人離開。

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致力協助口頭翻譯人員獲得美國特殊簽證的非牟利組織No One Left Behind指，獲得簽證需經過14個步驟，平均需要3年半時間。雷吉嘗試申請美國特殊移民簽證近10年，但至今仍未獲批。報道指，與雷吉情況相似的還有約2萬人，連同家屬共5.3萬人。

自2001年以來，已有約300名阿富汗翻譯及家屬因與美軍相關被殺害。組織主席James Miervaldis表示，當地有針對翻譯人員的報復行動。

責任編輯：李俊儀