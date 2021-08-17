塔利班指揮官14年獲奧巴馬釋放 成重奪阿富汗中堅

塔利班時隔20年重奪阿富汗政權，塔利班領導人物也備受外界關注。而其中一名塔利班指揮官海爾赫瓦，於2014年獲美國時任總統奧巴馬釋放。海爾赫瓦於今次阿富汗戰爭擔任反攻行動中堅力量，奧巴馬被質疑放虎歸山。

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海爾赫瓦（Khairullah Khairkhwa）在塔利班多年前執政時曾任内政部長，負責監督包括斬首及石刑等多項嚴刑執行。911襲擊發生後塔利班倒台，海爾赫瓦於巴基斯坦被捕。

美國國防部指控海爾赫瓦與阿爾蓋達組織有密切聯繫，於2002年將其送往關塔那摩灣（Guantanamo Bay）監獄，並將其列為不應釋放的危險人物。

奧巴馬（Barack Obama）2014年釋放關塔那摩灣監獄的5名塔利班指揮官，來換取塔利班釋放一名被俘陸軍中士伯格達爾（Bowe Bergdahl）。

獲釋的5名塔利班指揮官當中，就包括海爾赫瓦。他們獲釋後接觸活躍塔利班武裝分子，甚至於近期和談獲西方承認為塔利班正式代表。

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海爾赫瓦作為塔利班官方代表團成員，早前赴俄羅斯與美國總統拜登（Joe Biden）派遣的阿富汗特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）談判。海爾赫瓦有份參與談判美國撤軍的最終條款，為塔利班重奪政權掃平障礙。

海爾赫瓦當時表示，塔利班發起聖戰是為驅趕外國勢力並建立一個伊斯蘭政府，強調聖戰將持續到塔利班通過政治協議達到目標。

拜登（Joe Biden）上月重啟關閉關塔那摩灣監獄計劃，包括把一名關押於該監獄的男子移交摩洛哥政府。而監獄餘下39名囚犯，另外有10人獲釋，引起安全隱憂。

責任編輯：鄭錦玲