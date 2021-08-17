【Walmart】Walmart招加密貨幣專家　未來或接受以比特幣購物？

▲ 隨着加密貨幣的盛行，美國零售巨頭Walmart似乎也有意跟其他大企業看齊，近日便宣布聘請一名加密貨幣專家，外界認為Walmart或在未來開放讓顧客以比特幣付款。（法新社資料圖片）

隨着加密貨幣的盛行，美國零售巨頭Walmart似乎也有意跟其他大企業看齊，近日便宣布聘請一名加密貨幣專家，外界認為Walmart或在未來開放讓顧客以比特幣付款。

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Walmart網站上的一則招聘廣告顯示，公司正在阿肯色州總部招聘一名高級總監，要求應聘者具有加密貨幣生態系統和相關技術的經驗，將負責「制定數碼貨幣策略和產品方向」，職位將為客戶提供「廣泛的支付選項」，同時擔任與加密貨幣相關的投資和合作關係的工作。

Walmart這一舉動被外界認為是受到來自其主要競爭對手亞馬遜（Amazon）的刺激，早前亞馬遜的支付團隊就曾增聘新職位，招聘對區塊鏈、中央銀行數碼貨幣和加密貨幣領域擁有豐富經驗的人士。當時傳出亞馬遜將在年底前開放比特幣支付方式，甚至一度帶動比特幣升幅，但亞馬遜隨後否認了這項消息。

除了亞馬遜，摩根大通、蘋果和PayPal等位列《財富》雜誌500強的公司也一直在招聘加密貨幣相關的職位。包括星巴克、全食超市（Whole Foods）和家得寶 （The Home Depot）在內的一些公司已經允許客戶通過將數碼貨幣轉換為美元的應用程式付款，相當於間接接受使用加密貨幣為支付方式。

隨著大型企業對於加密貨幣的投資激增，不同界別對加密市場的職位空缺也持續增加。根據機構Indeed Hiring Lab的一份新報告，與去年同期相比，在其平台上刊登和加密貨幣相關的職位數量增長達118%。報告亦顯示，招聘的職位更從原來的工程和產品開發擴展到會計及人力資源等職能。

此外，不少美國人亦開始選擇加密貨幣為傳統股市外增加財富的投資方式，芝加哥大學全國民意研究中心（NORC）近期的一項調查發現，過去一年內有13%的美國人民曾經購買或交易加密貨幣，而投資股票的則只有24%。

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責任編輯：李智美