【恒大3333】恒大地產董事長換人 　趙長龍接替許家印 　恒大跌逾4%（第二版）

▲ 恒大地產集團周二變更工商登記資料，董事長從許家印變成趙長龍。

中國恒大 （03333） 再有新消息，內媒報道，恒大地產集團周二（17日）變更工商登記資料，恒大地產集團董事長從許家印變成趙長龍，集團總經理及法人亦從柯鵬變為趙長龍，柯鵬目前仍任集團總裁一職。內媒引述消息人士表示，有關人事變更是恒大地產借殼深深房A（深：000029）回A股終止後的正常變動，並未涉及具體管理架構、股權的變化。

恒大於2016年提出恒大地產借殼深深房（深：00029）回A，而趙長龍在重組過程前一直擔任董事長一職。據公開資料顯示，恒大地產於2017年11月23日曾變更商業登記，董事長由趙長龍變為許家印，董事由何妙玲變更為趙長龍。

恒大地產與深深房重組長達逾4年之久，惟最終於去年11月8日終止重組。

據中國恒大2020年財報，恒大在「恒大地產集團有限公司」的應佔股權比例為63%。

恒大系續跌，中國恒大午後跌4.5%，現報5.28元，成交額達1.9億。恒大物業 （06666） 跌8%，最新報6.47元，恒大汽車 （00708） 則跌4.8%，報12.66元。

▲ 網上流傳一張截圖稱，國家企業信用信息公示系統（廣東）網站顯示，恒大地產集團周二（17日）變更工商登記資料，董事長從許家印變成趙長龍。

截至周二下午2時41分，恒大地產集團官網仍然顯示，許家印為集團董事長，恒大地產集團網站暫未更新趙長龍個人資料。

恒大物業網站則顯示，趙長龍目前為恒大物業執行董事。公司去年年報顯示，56歲的趙長龍在2003年9月加入恒大集團，先後在恒大集團子公司及地區公司擔任多個職位。從2017年11月起，趙長龍一直擔任恒大地產董事。

▲ 恒大物業2020年年報記載趙長龍背景。

趙長龍曾於去年9月23日獲委任為恒大物業執行董事兼董事長。今年7再被調任至恒大物業執行董事兼副董事長，同時擔任公司總經理，其原有董事長職務由甄立濤接替。

（第二版新增﹕趙長龍背景）

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編輯﹕賴奕羚