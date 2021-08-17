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【恒大股價】恒大地產董事長換人 　趙長龍接替許家印 　恒大跌2%

股市 13:56 2021/08/17

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恒大地產集團周二（17日）變更工商登記資料，董事長從許家印變成趙長龍。

恒大 （03333） 再有新消息，內媒報道，恒大地產集團周二（17日）變更工商登記資料，董事長從許家印變成趙長龍，集團總經理及法人亦從柯鵬變為趙長龍，柯鵬目前仍任集團總裁一職。

內媒引述消息人士表示，有關人事變更屬於恒大借殼深深房A（深：000029）回A股終止後的正常變動，並未涉及具體管理架構、股權的變化。

恒大系續跌，中國恒大午後跌近2%，截至1時49分，報5.42元，成交額達1.06億。恒大物業 （06666） 跌3.1%，最新報6.81元，恒大汽車 （00708） 則跌3.8%，報12.8元。

網上流傳一張截圖稱，國家企業信用信息公示系統（廣東）網站顯示，恒大地產集團周二（17日）變更工商登記資料，董事長從許家印變成趙長龍。

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編輯﹕賴奕羚

港股 傳統經濟股 恒大物業（06666） 深深房A（深：000029） 恒大 許家印 恒大汽車（00708）

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