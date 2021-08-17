【大行看法】貝萊德：中國不應再被視為新興市場　建議加大中國資產配置3倍

▲ 貝萊德：中國不應再被視為新興市場 建議加大中國資產配置3倍

貝萊德（BlackRock）建議投資者加大配置中國市場。貝萊德研究部門指出，隨中國資本市場的規模及成熟程度提升，中國不應再被視為新興市場，建議中國股債資產配置應加大3倍。貝萊德智庫（BII）全球首席投資策略師Wei Li指出，中國在全球投資者的投資組合中代表性不足，在全球基準指數中亦然，皆因中國擁有第二大股票及債券市場，其應該更多體現在投資組合中。

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貝萊德指，現時在中國資產的建議配置是多元化全球投資組合的「兩到三倍」，例如MSCI全球指數，中國的權重應由4.2%上調至近10%，領先於日本，但仍遠低於美國。

中國資產將帶來「更大的長期回報」

內地收緊對互聯網、數據安全等監管，導致滴滴出行（美：DIDI）等因而被查。Wei Li指，可視這個過程為踏出一步，退回半步，即使面對巨大不確定性，認為中國資產將帶來「更大的長期回報」和多元化收益。Wei Li稱，「這不是為了消除風險，而是關於你是否因風險而獲得回報？我們相信我們正得到補償」。

對於中美角力，她指，中美兩個超級大國之間的影響範圍開始分歧，短期內，或導致市場波動，長綫而言，「你若希望進入中國，你必須去中國」。

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編輯：袁諾曦