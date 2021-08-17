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Android 12測試版添加輔助新功能　可根據用戶面部表情控制手機

科技 14:50 2021/08/17

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Android 12測試版將增添一項輔助新功能，允許用戶透過面部表情來控制手機。

最近有開發人員發現，Android 12測試版將增添一項輔助新功能，可允許用戶透過面部表情來控制手機，讓殘障人士更加容易控制及使用手機。

＜＜【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶

＜＜【手機備份】Google推Backup by Google One系統　升級Android系統備份功能

據XDA開發人員指出，Google將在Android 12測試版本中，新增一項「Camera Switches」輔助功能，用戶可透過面部表情控制手機。該程式可透過前置鏡頭，偵測用戶表情進行手機操控，例如用戶可透過微笑、張開口、眼球移動等動作，控制手機回到上一頁、下一頁、進行快速設定等，甚至透過眼球移動來打字。

報道也指出，該應用程式暫時未在Google Play平台上架，用戶可下載APK安裝檔試用。料新功能會與Android 12測試版一同推出，同時亦可支援Android 11系統。

近年Android手機增添不少輔助功能，例如去年推出的Android 11系統，就增加了更多語音控制功能，允許用戶直接用語音撰寫郵件，進行導航等，並支援離綫使用。

責任編輯：李寶如

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