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舜宇2382業績後股價造好　愈升愈有追不追？

股市 13:15 2021/08/17

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舜宇光學 （02382） 公布業績後股價今早造好，港股跌市之下，舜宇光學股價半日升逾4%，報230.2元。舜宇光學前景如何？值得部署吸納嗎？耀才證券研究部經理譚智樂為你分析，立即點擊↓收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版（點擊↓↓開聲聽）

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00：00 - 港股焦點速覽　聚焦新政策

01：18 - 外圍市況速覽　收水步伐、阿富沖局勢

02：42 - 美股市況分析　消息稱2022年中縮減買債

09：30 - 港股上日市況速報＋北水盤路

10：30 - 港股一浪低於一浪　恒指走勢如何

14：02 - 微盟集團 （02013） 業績解讀

19：59 - 舜宇光學 （02382） 業績解讀

25：02 - 港股開市前市況速報

25：45 - ET個股推介：中建材 （03323）

26：52 - 汽車股分析　國家再有政策扶持

31：35 - 股票分析：吉利 （00175） 股價前景如何？

33：10 - 股票分析：友邦 （01299） 股價前景如何？

36：26 - 組合必備股跟進：耐世特 （01316）

39：55 - 股票分析：美團 （03690） 股價前景如何？

42：15 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景如何？

45：20 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？

46：52 - 蘋果股價再創新高　舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 可跟進？

48：43 - 股票分析：中國人壽 （02628） 股價前景如何？

50：50 - 阿富汗局勢利好油價？中海油 （00883） 點睇？

56：25 - 航運股前景如何？海豐國際 （01308） vs太平洋航運 （02343） vs東方海外 （00316）

01：00：40 - 軍工股點睇：中航科工 （02357）

01：02：08 - 港股開市後市況速報

01：04：07 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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