舜宇2382業績後股價造好　愈升愈有追不追？

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【中國經濟】任澤平：中國正處滯脹至衰退的轉換點、經濟將逐季放緩 貨幣及財政政策將轉為積極及寬鬆
舜宇光學 （02382） 公布業績後股價今早造好，港股跌市之下，舜宇光學股價半日升逾4%，報230.2元。舜宇光學前景如何？值得部署吸納嗎？耀才證券研究部經理譚智樂為你分析，立即點擊↓收看／收聽。
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02：42 - 美股市況分析 消息稱2022年中縮減買債
09：30 - 港股上日市況速報＋北水盤路
10：30 - 港股一浪低於一浪 恒指走勢如何
14：02 - 微盟集團 （02013） 業績解讀
19：59 - 舜宇光學 （02382） 業績解讀
25：02 - 港股開市前市況速報
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26：52 - 汽車股分析 國家再有政策扶持
31：35 - 股票分析：吉利 （00175） 股價前景如何？
33：10 - 股票分析：友邦 （01299） 股價前景如何？
36：26 - 組合必備股跟進：耐世特 （01316）
39：55 - 股票分析：美團 （03690） 股價前景如何？
42：15 - 股票分析：中移動 （00941） 股價前景如何？
45：20 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？
46：52 - 蘋果股價再創新高 舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 可跟進？
48：43 - 股票分析：中國人壽 （02628） 股價前景如何？
50：50 - 阿富汗局勢利好油價？中海油 （00883） 點睇？
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01：00：40 - 軍工股點睇：中航科工 （02357）
01：02：08 - 港股開市後市況速報
01：04：07 - 財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股