【大灣區】港青年創業家在大灣區創業熱潮增　近3成人期望區內創業能降營運成本

▲ 香港青年創業家總商會主席謝海發（左）表示，香港青年創業家近年對在粵港澳大灣區創業熱潮持續升溫。（程志遠攝）

近年愈來愈多年青人關注大灣區發展機遇。據香港青年創業家總商會最新一份調查指出，香港青年創業家近年對在粵港澳大灣區創業熱潮持續升溫，雖然疫情對創業家落戶帶來影響，但接近７成受訪者對疫後業務重上軌道有信心。該會期望政府能夠在資金、資訊上為青年創業者提供更多支援。

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該商會於8月10至15日期間進行「粵港澳大灣區青年創新創業方向」問卷調查，訪問了163間在香港成立少於8年、以香港為公司總部的初創企業，了解他們在粵港澳大灣區創業的最新發展情況及困難。調查顯示，在粵港澳大灣區城市中，廣州、深圳及珠海成為香港以外最受歡迎的港青創業城市。影響他們選擇的原因依次為當地產業配合業務發展（30%）及當地政府政策有行業務發展（27%）。27%受訪者期望於大灣區創業能夠降低營運成本，21%看中當地較多資金或投資者，中央政府支援則佔18%。

香港青年創業家總商會主席謝海發表示，留意到近年青年人對在粵港澳大灣區創業熱潮持續升溫，而創業範疇涉及各行各業，當中主要聚焦於科技領域，亦有不少創業家選擇開咖啡店、補習社，或從事教育及零售業務。廣州、深圳及珠海成為香港以外最受歡迎的港青創業城市，估計因大家對這些城市熟悉度較高，且交通便利，與匹配的產業、定位及有關政策支持不無關係。對預算不多的青年創業者，成本仍然是他們的首要考慮。

69%創業者有信心疫後業務可重上軌道

另一方面，調查指出，受疫情影響，69%創業者表示有影響但對疫後業務重上軌道有信心。46%受訪者希望政府能夠更多的創業資金資助、33%希望提供大灣區城市創業政策及資訊。謝海發坦言，疫下港人難以往返國內，對有意在大灣區「落戶」的創業者確實帶一定挑戰。但創業者可藉此時間進行更多大灣區前期資料搜集，為疫後做好準備。

他又提到， 實際上不少受訪者都希望能夠得到更多第一身的大灣區城市有關政策及資訊，雖然目前已有平台整合資料，但由於資訊太多，他認為創業者仍較難掌握，故建議政府能夠在這方面推出針對性的資訊分析，例如可藉懶人包、短片等更落地的形式向年青人推廣，以協助青年創業家在大灣區發展。

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記者: 蘇穎琪