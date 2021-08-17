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【中國經濟】任澤平：中國正處滯脹至衰退的轉換點、經濟將逐季放緩　貨幣及財政政策將轉為積極及寬鬆

宏觀解讀 13:16 2021/08/17

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任澤平指，中國經濟下行和通脹同時企於高位，「滯脹」特徵明顯

中國7月份經濟數據遜預期，市場擔心中國經濟陷入失速風險，東吳證券首席經濟學家任澤平表示，經濟運行有周期規律性，「復甦-過熱-滯脹-衰退」周而復始，面對消費、投資、出口等三家馬車全面放緩，中國經濟將逐季放緩，目前正處於經濟周期的滯脹後期及衰退初期，今年下半年至明年上半年是兩段時間的轉換點，貨幣寬鬆周期的時間突口正在打開。

任澤平表示，7月不僅經濟先行指標回落，比如製造業PMI、PMI新出口訂單、房地產銷售和投資、社融信貸M2等，有的甚至連續4個月下滑，同時工業生產、固定資產投資等經濟指標也開始回落。表明經濟下行壓力已經開始進行傳導和擴散，經濟衰退的市場預期有所增強，只有物價數據作為滯後指標尚在高位，這是供求缺口和運動式「減碳」共同作用的結果。

花旗列4潛在因素或觸發9月市場波動，詳見【下一頁】

「經濟金融數據全面回落，該醒醒了，對未來經濟下行壓力要有估計和準備，建議貨幣政策結構性寬鬆，財政政策發力新基建。」

任澤平指，由於經濟下行和通脹同時企於高位，「滯脹」特徵明顯，貨幣政策難以大幅放鬆，更多是對沖性、預防性的，而未來隨經濟下行壓力加大、通脹回落，經濟明確轉入「衰退」，財政及貨幣政策將轉為積極和寬鬆。

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