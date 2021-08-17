▲ 【滴滴出行】基金大戶申報滴滴出行持倉 索羅斯淡馬錫6月都有買

滴滴出行（美：DIDI）6月登陸美股，隨美國大型投資機構相繼公布季度美股持倉，綜合最新資料，6月底持倉滴滴出行最多的投資機構依次是：英國總部的伽利略（Galileo （PTC） ）、摩根士丹利和美資Davis Selected Advisers、新加坡國營淡馬錫和施羅德（Schroder），而知名投資者索羅斯、高瓴資本、老虎基金都有持股滴滴出行。

伽利略申報持股7583股滴滴出行，6月底市值10.7億美元，也是該公司第二大持倉美股。摩根士丹利、Davis持倉分別值7億和5.6億美元，淡馬錫就持有4.7億美元。

內地知名私募基金高瓴資本、索羅斯持倉未算太多，高瓴資本持倉4265萬美元，索羅斯持倉3843萬美元，仍屬於最新申報持倉滴滴出行的20大基金投資者之一。

高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站 三大持倉有哪些？可見【下一頁】

滴滴出行成為下半年內地監管周期的第一波受查股份，上市不足一周，滴滴出行被內地當局指具數據安全問題，應用程式下架至今。滴滴出行周一（16日）收報8.11美元，較招股價累跌42%。

滴滴出行也引發內地、美國證監加緊審查內地企業赴美上市的風險。

美證交會暫停審批內地企業借殼上市申請，可見【下一頁】

相關文章：

【互聯網監管】滴滴出行遭網信辦調查、傳管理層洗牌 滴滴：不實信息

【互聯網監管】滴滴出行傳考慮私有化 、盤前曾漲逾4成 滴滴：不實信息

【滴滴出行】路透：滴滴上市前疑誤判形勢 以為依靠官員關係能順利上市

編輯：麥德銘