  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (二) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】中國建築上半年多賺21%至35億元　中期息增至20仙

股市 13:07 2021/08/17

分享：

【業績】中國建築上半年多賺21%至35億元　中期息增至20仙

中國建築 （03311） 上半年純利升20.8%至35億元，每股盈利69.42港仙，派中期股息20仙，去年同期派17仙。期內，營業額363.7億元，按年升29.9%；毛利率按年跌1.6個百分點至16.5%。

分部業績方面，香港分部業績為4.4億元， 按年下跌約37%，主要因為多個大型項目仍處於初步階段，並無累積溢利，整體分部業績有所下降。 澳門經濟正在逐步復甦，大型醫院及持牌博彩項目的啟動推動澳門分部表現，澳門分部業績按年增83.1%至4.77億元。內地方面，隨著基建投資及建築相關行業自疫情中復甦 ，內地分部業績按年升19%至43.17億元。

上半年集團新簽合約額爲705.3億元，同比增長 40.4%，當中內地新簽合約額362億元，同比上升68.7% ；香港市場新簽合約額 171.8億元，同比上升27.9% ；澳門市場新簽合約則達126億元。另外，公司獲得多單大型幕墻工程，上半年新簽合約45.5億元，同比大幅增長76.6%。 經營溢利55.3億元，同比增長15.2%。

相關文章：【業績︱體育用品】361度上半年多賺33%　股價半日逆市升1.5%

【友邦業績】友邦中期新業務價值按年增長22%　中期息增8.6%至38仙、績後升逾3%

【業績｜物管股】雅生活服務上半年多賺50.7%　毛利率跌1.9個百分點

編輯：吳敏芳

業績公布 港股 中國建築（03311）

上一篇文章

【滴滴出行】基金大戶申報滴滴出行持倉　索羅斯淡馬錫6月都有買

下一篇文章

港股弱勢未改　如何調整投資部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）