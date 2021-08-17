▲ 【業績】中國建築上半年多賺21%至35億元 中期息增至20仙

中國建築 （03311） 上半年純利升20.8%至35億元，每股盈利69.42港仙，派中期股息20仙，去年同期派17仙。期內，營業額363.7億元，按年升29.9%；毛利率按年跌1.6個百分點至16.5%。

分部業績方面，香港分部業績為4.4億元， 按年下跌約37%，主要因為多個大型項目仍處於初步階段，並無累積溢利，整體分部業績有所下降。 澳門經濟正在逐步復甦，大型醫院及持牌博彩項目的啟動推動澳門分部表現，澳門分部業績按年增83.1%至4.77億元。內地方面，隨著基建投資及建築相關行業自疫情中復甦 ，內地分部業績按年升19%至43.17億元。

上半年集團新簽合約額爲705.3億元，同比增長 40.4%，當中內地新簽合約額362億元，同比上升68.7% ；香港市場新簽合約額 171.8億元，同比上升27.9% ；澳門市場新簽合約則達126億元。另外，公司獲得多單大型幕墻工程，上半年新簽合約45.5億元，同比大幅增長76.6%。 經營溢利55.3億元，同比增長15.2%。

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編輯：吳敏芳