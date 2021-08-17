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【機迷熱話】締造歷史！　Switch成日本30年來首個橫掃遊戲銷售週榜的主機

科技 13:30 2021/08/17

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據日本電玩周刊《Fami通》的數據顯示，由 8 月 1 日至 8 日的遊戲銷售排行中，Switch 作品霸佔前 30 名，達成 30 年以來首見的「榜霸紀錄」！

任天堂 Switch 熱潮似乎仍未減退。據日本電玩周刊《Fami通》的數據顯示，由 8 月 1 日至 8 日的遊戲銷售排行中，Switch 作品霸佔前 30 名，達成 30 年以來首見的「榜霸紀錄」。

「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅 引全球網友綫上競賽瘋狂點擊

《Fami通》最新的排行榜顯示，近期最熱銷 1 至 30 位遊戲全部由任天堂 Switch 包辦，而 Sony 的 Play Station 和微軟的 Xbox 沒有任何一款遊戲打入排行榜。根據長期追蹤遊戲數據的《GameDataLibrary》網站指出，上一次有如此強勢的主機，要追朔到 1988 年的任天堂紅白機時代。

Switch 除了成為單一主機「榜霸」，《GameDataLibrary》亦指出，任天堂在 1990 年代時，更曾以超級任天堂、Game Boy、紅白機等不同機款，同樣佔據前 30 名的銷售排行榜，擊敗其他遊戲公司。

【機迷熱話】Xbox月底舉行網上發布會 揭曉年底發售陣容 料有新作面世

綜觀排行榜顯示，Switch 除了《薩爾達傳說 天空之劍》、《蠟筆小新：我和博士的暑假～不會結束的七日之旅～》、《魔物獵人物語2 ～破滅之翼～》等新遊戲打入前 10 名，其他都是暢銷的經典遊戲，如第一名的《Minecraft》及第四名的《瑪利歐賽車8 豪華版》。

據任天堂最新業績顯示，累計至今年 8 月，公司已售出超過 8,900 萬部 Switch，成為有史以來銷量第 7 高的遊戲主機，超越 Sony PS3 與微軟 Xbox 360。

【懷舊遊戲】再破史上最貴遊戲卡匣紀錄！ 美版初代《超級瑪利歐兄弟》以天價成交

記者：廖淑瑩

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