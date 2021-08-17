阿富汗軍機涉非法越境 烏茲別克出手擊落

阿富汗恐怖組織塔利班周日成功攻入首都喀布爾，阿富汗軍人紛紛逃亡外國。阿富汗鄰國烏茲別克表示，近600名阿富汗軍人乘搭多輛軍機逃至烏茲別克，證實其中1架被擊落。烏茲別克檢查長辦公室曾發聲明指，有阿富汗軍機涉非法越境，並與烏茲別克飛機相撞。

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烏茲別克（Uzbek）媒體報道，有阿富汗軍機在烏茲別克東南部，阿富汗邊境蘇爾漢河地區（Surkhandarya）墜毀。烏茲別克國防部發表聲明證明消息，但並未透露詳情。

俄羅斯新聞社（RIA）周一（16日）引述烏茲別克國防部消息人士報道，烏茲別克防空系統擊落飛機，阻止阿富汗軍機非法越過烏茲別克領空。報道指，2名機師需送院治理，情況嚴重。

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烏茲別克總檢查長辦公室其後曾發表聲明指，1架阿富汗軍機與1架烏茲別克飛機相撞，並透露共載有585名軍人的22架阿富汗戰機及24架軍用直升機於周末非法進入烏茲別克領空，被烏茲別克當局迫降。惟其後辦公室撤回聲明，並在通訊程式Telegram上道歉，指聲明並非基於當局已核實的數據。

責任編輯：李俊儀