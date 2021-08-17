  • 32°C
香港時間 : 2021817日 (二) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿富汗軍機涉非法越境 烏茲別克出手擊落

環球社會熱點 13:08 2021/08/17

分享：

阿富汗恐怖組織塔利班周日成功攻入首都喀布爾，阿富汗軍人紛紛逃亡外國。阿富汗鄰國烏茲別克表示，近600名阿富汗軍人乘搭多輛軍機逃至烏茲別克，證實其中1架被擊落。烏茲別克檢查長辦公室曾發聲明指，有阿富汗軍機涉非法越境，並與烏茲別克飛機相撞。

阿富汗總統帶大量現金逃難 塞爆4架車同直升機 【下一頁】

烏茲別克（Uzbek）媒體報道，有阿富汗軍機在烏茲別克東南部，阿富汗邊境蘇爾漢河地區（Surkhandarya）墜毀。烏茲別克國防部發表聲明證明消息，但並未透露詳情。

俄羅斯新聞社（RIA）周一（16日）引述烏茲別克國防部消息人士報道，烏茲別克防空系統擊落飛機，阻止阿富汗軍機非法越過烏茲別克領空。報道指，2名機師需送院治理，情況嚴重。

阿富汗人搶「掹邊」爭上機 傳有人中途墮下死亡 【下一頁】

烏茲別克總檢查長辦公室其後曾發表聲明指，1架阿富汗軍機與1架烏茲別克飛機相撞，並透露共載有585名軍人的22架阿富汗戰機及24架軍用直升機於周末非法進入烏茲別克領空，被烏茲別克當局迫降。惟其後辦公室撤回聲明，並在通訊程式Telegram上道歉，指聲明並非基於當局已核實的數據。

責任編輯：李俊儀

相關文章

塔利班持槍玩踫碰車慶祝 阿富汗人爭相逃離
今日
塔利班持槍玩踫碰車慶祝 阿富汗人爭相逃離
阿富汗總統帶大量現金逃難 塞爆4架車同直升機
今日
阿富汗總統帶大量現金逃難 塞爆4架車同直升機
塔利班佔領喀布爾 女性唔敢再出街
今日
塔利班佔領喀布爾 女性唔敢再出街
阿富汗人搶「掹邊」爭上機 傳有人中途墮下死亡
今日
阿富汗人搶「掹邊」爭上機 傳有人中途墮下死亡
拜登堅持撤軍無錯 反指阿富汗唔肯打塔利班
今日
拜登堅持撤軍無錯 反指阿富汗唔肯打塔利班

你可能感興趣

塔利班持槍玩踫碰車慶祝 阿富汗人爭相逃離
今日 12:55
塔利班持槍玩踫碰車慶祝 阿富汗人爭相逃離
阿富汗總統帶大量現金逃難 塞爆4架車同直升機
今日 12:58
阿富汗總統帶大量現金逃難 塞爆4架車同直升機
塔利班佔領喀布爾 女性唔敢再出街
今日 11:53
塔利班佔領喀布爾 女性唔敢再出街
地緣政治 政治 國防 烏茲別克斯坦 阿富汗 戰機 Telegram

上一篇文章

卜戴倫被指涉性侵 用酒精藥物非法禁錮小女孩

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月17日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

塔利班的來龍去脈 時隔20年重掌阿富汗政權
塔利班的來龍去脈 時隔20年重掌阿富汗政權
塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉
塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉
塔利班重奪阿富汗 特朗普稱拜登要下台負責
塔利班重奪阿富汗 特朗普稱拜登要下台負責
阿富汗機場迫爆傳5死 美軍曾嗚槍示警（第二版）
阿富汗機場迫爆傳5死 美軍曾嗚槍示警（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月17日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月17日 時間13:00）
拜登指特朗普壯大塔利班 蓬佩奧稱當時仍受控
拜登指特朗普壯大塔利班 蓬佩奧稱當時仍受控