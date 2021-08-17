卜戴倫被指涉性侵 用酒精藥物非法禁錮小女孩

▲ 卜戴倫被指多年前曾性侵一名小女孩。

近年歐美國家掀起反性侵浪潮（#Metoo），不少名人成為指控對象。諾貝爾文學獎得主﹑美國唱作歌手卜戴倫近日亦被有向美國紐約法院入稟，控告他涉及一宗陳年性侵案件，對象甚至是一位小女孩，同時更指控卜戴倫利用酒精及藥物控制小女孩。

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一位名為JC﹑現居於康涅狄格州（Connecticut）的68歲女性委託代表律師，於上周五（13日）向紐約最高法院入稟，控告卜戴倫（Bob Dylan）於1965年4月至5月期間，利用酒精及藥物等手段，控制及性侵當時年僅12歲的自己長達6周。

狀書中提出，JC指控當年23或24歲的卜戴倫利用歌手身份，贏得當時年紀尚幼JC的信任，然後把她禁錮及當成性侵對象。JC亦指卜戴倫對她使用酒精﹑藥物及言語威脅，達致性侵目的。

JC再指出，卜戴倫亦多次性侵自己，讓她身心至今仍承受難以磨滅的傷害，包括抑鬱﹑侮辱及焦慮等，對JC的生活造成永久及長遠的影響。JC入稟要求以襲擊﹑毆擊﹑非法禁錮及造成情緒困擾向卜戴倫索償。卜戴倫的發言人回應，否認56年前曾發生有關事件。

責任編輯：吳漢培