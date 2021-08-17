Frankie＠MIRROR 再掀搶購腕錶熱潮！　皮皮首度化身型仔DJ、以夏日清爽靚仔造型再度演繹　SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC系列「年度灰色」、白色腕錶

全球知名的手錶品牌Swatch早於MIRROR的顏值擔當Frankie（皮皮）正日生日當天讓他率先佩戴「皮寶寶」（Frankie粉絲稱號）之色－ 淡湖藍，旋即引起「皮寶寶」們於Swatch各大門市掀起搶購腕錶熱潮。在Frankie的加持下， BIG BOLD BIOCERAMIC系列的詢問度極高，不少粉絲也於7月29日 「皮皮誕」當日特意購買與Frankie同款的淡湖藍腕錶應援，與偶像一同為手腕換新裝，以夏日活力色系腕錶點綴夏日造型。

▲ 「淡湖藍」BIG BOLD BIOCERAMIC C-BLUE

▲ 「年度灰色」BIG BOLD BIOCERAMIC C-GREY ）

於生日當天與BIG BOLD BIOCERAMIC系列結緣的Frankie，繼續試戴不同款式的腕錶。今次，向來以斯文乖巧造型示人的Frankie首度化身型仔DJ，以不羈的造型演繹「年度灰色」款式，盡顯懾人的時尚魅力，繼續以盛世美顏顛倒眾生。

另外，從小作為Swatch粉絲、鍾情於BIG BOLD BIOCERAMIC系列的Frankie，更換上夏日清爽造型，配襯「年度灰色」腕錶拍下造型照，以陽光男孩形象示人，效果同樣出眾。在Frankie「零死角」俊臉下，一款腕錶，達致兩種截然不同的效果，盡顯此系列的極致魅力。

BIG BOLD BIOCERAMIC系列以陶瓷結合生物來源物料製錶，比起一般陶瓷腕錶能創造更多顏色變化，除了Frankie親自演繹的「淡湖藍」、「年度灰色」外，尚有櫻花粉、型格黑白配色，色調非常自然，而素來喜歡簡約風的Frankie亦於當日試戴白色腕錶，突顯他清澈自然的氣質。BIG BOLD BIOCERAMIC系列款式多變，令各位腕錶愛好者可以配合衣著打扮、心情喜好，搭戴不同款式的腕錶，如Frankie般輕鬆轉換夏日造型，於腕間添上一抹絕美色彩。

BIG BOLD BIOCERAMIC系列於以下Swatch專門店有售：



香港Swatch專門店

Swatch銅鑼灣專門店：

銅鑼灣啟超道2號地下

電話: +852 2518 9918

Swatch 尖沙咀專門店：

尖沙咀海洋中心3樓312號鋪

電話: +852 2518 9910

Swatch 旺角專門店：

旺角朗豪坊3樓05號鋪

電話: +852 2518 9912

Swatch 沙田專門店：

沙田新城市廣場3期3樓A314號鋪

電話: +852 2518 9915

澳門Swatch專門店

Swatch 澳門板樟堂專門店：

澳門板樟堂2號地下

電話: +853 2835 5382



Swatch澳門威尼斯人專門店：

澳門威尼斯人購物中心三樓大運河街802 號店

電話: +853 2882 8598

網上商店： https://www.swatch.com/zh-hk/

顧客服務專線：+852 2518 9794

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Swatch 於1983 年由 Mr. Nicolas G. Hayek 創立，是著名的瑞士鐘錶製造商，更是享譽國際的潮流時尚品牌。 全球第1枚Swatch ── 其跳出框框、充滿創意的設計，為大家帶來無限驚喜，在市場上獲到空前的成功。Swatch秉持繼續創新、引領潮流的精神, 設計多款創新款式及特別包裝的手錶。品牌亦積極參與國際極限運動賽事, 如自由花式滑雪、BMX等。Swatch 和運動、藝術文化及潮流有著緊密的聯擊，並繼續以 “Joy of life” 精神為顧客帶來更多富創意的產品。

（資料由客戶提供）