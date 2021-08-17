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【業績︱體育用品】361度上半年多賺33%　股價半日逆市升1.5%

股市 12:28 2021/08/17

分享：

361度（01361）上半年盈利按年增32.9%至4億元人民幣。

體育用品股361度國際 （01361） 公布，上半年多賺32.9%至4億元（人民幣，下同），不派中期息。期內，收益按年增15.7%至31.1億元，毛利率上升4個百分點至41.8%。361度半日1.5%，中午收市報3.46港元。

361度發盈喜，料上半年溢利按年增約30%，看【下一頁】

按產品劃分，收入約83.1%由銷售361º核心品牌產品及361º 國際業務銷量所貢獻，361º 兒童業務佔16%。期內，兩大核心產品－鞋類及服裝的銷量分別按年增加22.5%及6.1%，銷售佔比為44.4%及37.6%。

另外，來自電商業務的網上專供品的銷售收益按年增長54.5%至4.9億元，佔總收益約15.7%。

截至6月底止，公司共開設5,155間361º核心品牌門店；按區域劃分，約76%的門店位於中國三線及三線以下城市，約6%及18%的門店分別位於中國一線及二線城市。未來公司在鼓勵分銷商及授權零售商在關閉較小門店以精簡零售門店的同時，在商場及百貨等地 方開設規模更大的門店，優化渠道結構。而最新的第九代形象店數量已增加至694家，佔比為13.5%。

公司在海外市場的銷售網點為917個。至於361º兒童，公司共有1,745個銷售網點提供361º 兒童產品。

相關文章：【大行報告】李寧獲大行齊升目標價　高盛最牛睇115元　一文看清大行最新預測

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編輯：袁諾曦

新經濟股 港股 體育用品股

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