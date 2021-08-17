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【大戶持倉】無懼監管風險　資深基金經理逢低吸騰訊

股市 12:17 2021/08/17

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受內地監管風暴拖累，內地科技股近期急瀉，不少投資者對中概股卻步，但也有投資者無懼監管風險撈底，資深基金經理Hugh Young是其中一人。他在近期的市場拋售中，逢低買入騰訊 （00700） 股票，並保留其他大型中國科技股持股，因為預計這些股票雖然遭遇政策打壓，但最終仍將成為贏家。

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Young 為安本標準投資（Aberdeen Standard Investments）亞洲子公司主席。安本標準在全球管理著約6390億美元資產，基金雖然青睞中國科技股，但對教育行業敬而遠之。 已經在Aberdeen工作了三十年的Young表示，大多數行業的領頭羊都有上漲空間，包括房地產開發商萬科 （02202）

Young接受外電訪電時指，不認為監管行動使中國有了任何戰略性的變化，監管整頓將令﹐負責任的企業受益。他又透露，旗下基金增持了騰訊，又補充指，原本的持倉規模就不小。

受監管風暴影響，中港及美國上市的中國股票上月市值蒸發1萬億美元，當中科技股及教育股成為重災區。與其他環球資產管理基金不同，Young的看法仍然樂觀。他指出，中國只是在試圖讓一切對民眾來說更加公平，並稱不會停止投資中國。 他表示，其他經濟體在一些行業過熱時也會採取監管行動。

Cathie Wood減持中概股步伐未止　但不會「拒諸門外」【下一頁】

Young表示，新的監管措施可能會不斷出台，但中國領導人並不是想要破壞這些行業，這就意味著頭部公司將受益於這類行動。他提到，住房市場可能還會迎來更多監管，但這並沒有促使Aberdeen減持其持有的龍頭開發商股票。

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【監管跌市】中資企業據報「無上限」薪酬求聘前官員　應對監管部門整頓

編輯：吳敏芳

騰訊控股（00700） 港股 基金 財富及資產管理 撈底 低吸 安本標準

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