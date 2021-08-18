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中國市場長線投資機遇

宏觀解讀 09:00 2021/08/18

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中國證監會在七月公佈收緊校外補習的監管政策，導致相關股票出現拋售情況。新規定預計將禁止學科類培訓機構上市融資，希望有助學生減輕壓力和校外補習所帶來的家庭負擔。我們認為，這些針對性政策除了影響個別教育行業的長遠發展外，也可能影響整體中國消費支出。近年尤其自新型冠狀病毒爆發以來，教育相關支出一直佔中國家庭消費較大的比重。在中國經濟復甦仍然不平衡的情況下，如果消費者支出數據出現疲軟，中國央行放寬貨幣政策的壓力便可能加重。 

雖然中國近期加強金融科技、反壟斷和大數據等相關監管，但是我們認為這次收緊補習教育的監管政策並不代表中國政府會更廣泛地打壓私營企業和私營機構。我們相信訂立這些政策的目的是為了推動經濟社會的長遠發展，例如透過建立更公平的市場競爭環境，來鼓勵新業務和新興本土品牌的創建。這些因素有望正面支持中國消費的長期和可持續發展。在估值方面，我們留意到很多負面消息已被市場消化，而中國成長型股票的估值也因而變得具吸引力。因此我們認為這次的市場拋售為長期價值投資者帶來投資機會，特別是穩健並受惠於結構性增長勢頭的公司。

在固定收益方面，我們仍然看好亞洲和中國高收益債券。縱然部分地產發展商的財務狀況在短期內預期會繼續影響市場情緒，但是有鑒於房地產金融政策穩定、行業基本面改善、有秩序的去槓桿化進程，以及海外債券供應減少，我們對中國房地產行業持樂觀態度。另外，現時在岸市場流動性充裕穩定，亦是支持中國高收益市場的一個關鍵因素。在政策方面，我們的中國信貸分析師認為中國央行應該會根據整體經濟狀況進行政策調整，例如最近的存款準備金率降低便反映了中國政府支持實體經濟發展和穩健貨幣政策的取向。  

撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

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