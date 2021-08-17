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中國價值鏈升級的外部挑戰

宏觀解讀 12:10 2021/08/17

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價值鏈重塑勢必將對以製造業為核心的中國經濟帶來嚴峻的外部挑戰。一是對中國產業鏈進行滲透，發達國家在製造業回流過程中，正在利用大資料和智慧設備替代低技能勞動從而向價值鏈中低端關鍵環節不斷滲透，這對維護中國當前價值鏈的獨立性和完整性構成新的威脅和挑戰。二是圍繞技術與資料對中國實施制裁，發達國家通過對中國「卡脖子」的關鍵技術以及資料安全問題實施相關制裁也將阻礙中國在全球價值鏈上從中低端向中高端進一步轉型升級。

為了系統性的了解發達國家可能對中國在價值鏈上下游的技術制裁和滲透，我們基於機器學習的聚合分類研究，以微觀視角深度探索了當前中國在邁向中高端價值鏈上的具體瓶頸和阻力。基於中國對每一種進口產品的依賴度估算，發現共有88種中國高度依賴（中位數依賴度水準為78.9%）的進口產品。進一步，我們通過哈佛大學和牛津大學提供的全球出口產品生產製造複雜程度指標，發現了這88種產品均分布於中高端全球價值鏈上。

從中國依賴的主要進口市場（基於2019年進口比重）來看，中國對日本、德國、美國、和南韓進口依賴合計超過60%（中位數水準）。其中，日本、德國、美國在這88種產品類別中均對中國都有出口，而南韓佔有86種出口產品。這顯示了發達國家對全球價值鏈在中高端的絕對控制權。

從產品類別來看，這88種產品中基本包括了中國官方公布的35項 「卡脖子」關鍵技術（軟體和演算法除外）。舉例，以光刻機、航空引擎、重型燃氣輪機及真空蒸鍍機等「卡脖子」關鍵技術為代表的核反應爐、鍋爐及機械用具共佔29項；以透射和掃描電鏡、高壓共軌系統、雷射雷達、醫學影像、穩壓器和自動控制設備等關鍵技術為代表的光學、攝影、度量、檢查、精密及內外科儀器共佔14項；以晶片、手機射頻器件、電力變壓器、感測器等為代表的電動機械設備及其零件製品共佔11項；以微球（應用於液晶螢幕的面板材料）為代表的化學類產品共佔7項；以環氧樹脂（高端碳纖維）為代表的塑膠製品佔有6項；以高端硼矽玻璃（疫苗玻璃瓶）為代表的玻璃製品共佔4項；以光刻膠（應用於半導體）為代表的攝影或電影攝影用品佔4項；以高端軸承鋼和高強度不銹鋼為代表的鋼鐵製品佔有2項。

撰文 : 程實 工銀國際席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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