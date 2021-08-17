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【超級電腦】超級電腦破世界紀錄！　計算出圓周率小數點後62.8萬億位數

科技 13:58 2021/08/17

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瑞士格勞賓登應用科技大學（Graubuenden Universityof Applied Sciences）表示，研究人員使用超級電腦耗時超過 108 天，計算出圓周率（π）小數點後的第 62.8 萬億位數。

超級電腦有望刷新世界紀錄。瑞士格勞賓登應用科技大學（Graubuenden Universityof Applied Sciences）表示，研究人員使用超級電腦耗時超過 108 天，計算出圓周率（π）小數點後的第 62.8 萬億位數。

【電池技術】超持久電池不是夢？ 日大學以納米海綿延長鋰硫電池壽命

根據這間大學的數據分析、形象化與模擬中心（Centre for Data Analytics, Visualisation and Simulation）指，這樣的計算速度幾乎是 Google 在 2019 年使用旗下雲端運算資源刷新紀錄的兩倍，更是 2020 年世界紀錄的 3.5 倍。團隊正等待世界紀錄大全（Guinness Book of Records）確認這項成就，而早前計算出圓周率小數點後第 50 萬億位數的紀錄將會被改寫。

【醫療科技】劍橋研AI系統 即時掃描診認知障礙

圓周率是圓的周長與直徑的比值，小數點後有無限位數。儘管如此，研究人員仍繼續利用超級電腦進行計算。瑞士研究團隊表示，他們在計算 π 方面積累的經驗可應用於其他領域，如RNA分析、流體動力學模擬和文本分析。

【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人 可於半秒內隨背景改變身體顏色

記者：廖淑瑩

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