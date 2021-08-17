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【大戶持倉】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站　三大持倉有哪些？

股市 11:59 2021/08/17

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【大戶持倉】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站　三大持倉有哪些？

大型基金公司近期陸續向美國證交會（SEC）披露最新季度持倉，內地明星私募基金高瓴資本最新申報上季大幅增持阿里巴巴（美：BABA）近一倍或195萬股ADS，高瓴資本持倉阿里巴巴價值，由3.85億美元增至8.48億美元（約66億港元），令阿里巴巴成為高瓴資本美股第4大持股。

高瓴資本上季也增持另一電商平台拼多多（美：PDD），倉位增13%至986萬股，持貨價值8.46億美元，為第5大持股。

高瓴資本另一邊廂減倉京東（美：JD）、嗶哩嗶哩Bilibili（美：BILI），當中京東持股減少34%至781萬股，季末價值約4.7億美元，「b站」嗶哩嗶哩持股就減一成，6月底值4.21億美元。京東、嗶哩嗶哩是高瓴資本十大美股持股中，僅有的減持股份。

網傳高瓴資本張磊被限制出境 高瓴：嚴重不實、已報警，可見【下一頁】

高瓴資本在美股市場持倉規模達109億美元（約850億港元），目前高瓴資本在美股最大持倉股為Zoom（美：ZM），上季再增持10.7%至686萬股，連同季內升幅，高瓴資本的Zoom持股價值由9億美元增至17.4億美元。

高瓴資本第二、三大美股持股則是愛奇藝（美：IQ）、百濟神州（美：BGNE），季末持倉價值10.8億和10.3億美元。

高瓴資本在上季末也持有791萬股好未來（美：TAL），6月底持倉價值達5.4億美元，但內地上月收緊教育政策，好未來股價季初至今累跌逾9成，高瓴資本如何應對在下一季申報才能知悉。

更多美股大型投資者持倉變化：

【沽注一擲原型】Michael Burry做空Cathie Wood旗下ARKK

【股神巴菲特】巴郡減持通用汽車、雪佛龍　削製藥股持倉

【阿里巴巴9988】貝萊德上季大手減持88%阿里巴巴持股　套現逾1000億港元（附短片）

編輯：麥德銘

美股 基金 私募基金 嗶哩嗶哩（美：BILI） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） Zoom Video（美：ZM） 愛奇藝（美：IQ） 拼多多（美：PDD） 百濟神州（美：BGNE） 京東（美：JD）

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