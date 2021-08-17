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阿富汗總統帶大量現金逃難 塞爆4架車同直升機

環球社會熱點 12:58 2021/08/17

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恐怖組織塔利班佔領阿富汗首都喀布爾後，重奪阿富汗政權。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani） 在塔利班攻入喀布爾前早已逃離當地，據悉已前往烏茲別克斯坦。俄羅斯駐喀布爾大使透露，加尼等人逃離時攜帶大量現金，但最終因容納量有限，被迫把部分錢留在停機坪。

塔利班重奪阿富汗時序 政府軍兵敗如山倒 【下一頁】

俄羅斯新聞社（RIA）周一（16日）引述駐喀布爾俄羅斯大使館發言人伊先科（Nikita Ishchenko），指加尼逃離阿富汗時，乘坐4輛裝滿現金的汽車前往機場，同時試圖將另一部分錢塞進直升機，但直升機無法裝得下所有東西，被迫把部分現金留在停機坪伊先科其後公開證實其說法，強調是引述可靠目擊者所見所聞，看到加尼以「獨特」的方式逃離阿富汗。

俄羅斯總統普京的阿富汗問題特別代表卡布洛夫（Zamir Kabulov）較早前表示，目前尚不清楚阿富汗政府在逃難前留下多少錢，希望他們不會從國家預算中拿走所有金錢。

拜登堅持撤軍無錯 反指阿富汗唔肯打塔利班 【下一頁】

俄羅斯表示將保留駐當地大使館，但不會倉促承認塔利班的管治地位，當局會先密切關注新政府的舉動，不急於作出決定。

加尼於周日（15日）已逃離阿富汗，並在社交媒體發表聲明指，離開阿富汗是一個艱難抉擇，但為避免流血衝突，自己必須要離開。加尼雖未有透露目的地，但傳媒指他已前往烏茲別克斯坦。

責任編輯：郭麗明

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