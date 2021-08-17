  • 31°C
香港時間 : 2021817日 (二) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反制裁法】林鄭：反外國制裁法未有本地立法時間表　港人移民因想子女接受不同形式的教育

Hot Talk 12:24 2021/08/17

分享：

特首林鄭月娥周二（17日）表示，《反外國制裁法》目前未有本地立法時間表。

人大常委會6月通過《反外國制裁法》，特首林鄭月娥周二（17日）表示，目前《反外國制裁法》未有本地立法時間表，但當局已就本地立法的框架討論。她亦指，近日曾與不少商會交流，認為他們對國安法的憂慮已減少。林鄭月娥表示，《反外國制裁法》納入《基本法》附件三要留待全國人大常委會決定。不過她指，本屆立法會任期將於10月結束，其後亦要作諮詢工作，認為時間非常緊迫。

去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄，詳見【下一頁】

另外，統計處早前公佈數據，本港人口跌1.2%，人口下跌由自然減少及香港居民淨移出組成。林鄭月娥表示，人口輸出總數確實有上升，但她強調，來港人數亦因疫情下的出入境限制而大減。

她表示，香港是自由流動的社會，部分家長或希望子女接受不同形式的教育，但她強調香港基本優勢仍在，政府亦有吸納、挽留和培育人才的工作。她指，隨著本港融入大灣區發展，料屆時可吸引更多人才。

相關文章﹕

陳茂波﹕《反外國制裁法》在港實施「會充份考慮香港的實際情況」　料最新失業率回落

【反外國制裁法】銀行如何自保？　陳振英：減少與政治敏感人士業務往來

【反外國制裁法】邱騰華：港區國安法實施未令在港外商減少

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚

政治 商會 制裁 國安法 香港 林鄭月娥

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌92點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【大戶持倉】無懼監管風險　資深基金經理逢低吸騰訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】先瑞達醫療6669截飛前孖展大增至505.5億、超購308倍　國際配售提早截飛
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期回升18點　騰訊ADR阿里美股仍低港逾1%　北水走資56億（不斷更新）