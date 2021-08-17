【反制裁法】林鄭：反外國制裁法未有本地立法時間表　港人移民因想子女接受不同形式的教育

▲ 特首林鄭月娥周二（17日）表示，《反外國制裁法》目前未有本地立法時間表。

人大常委會6月通過《反外國制裁法》，特首林鄭月娥周二（17日）表示，目前《反外國制裁法》未有本地立法時間表，但當局已就本地立法的框架討論。她亦指，近日曾與不少商會交流，認為他們對國安法的憂慮已減少。林鄭月娥表示，《反外國制裁法》納入《基本法》附件三要留待全國人大常委會決定。不過她指，本屆立法會任期將於10月結束，其後亦要作諮詢工作，認為時間非常緊迫。

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另外，統計處早前公佈數據，本港人口跌1.2%，人口下跌由自然減少及香港居民淨移出組成。林鄭月娥表示，人口輸出總數確實有上升，但她強調，來港人數亦因疫情下的出入境限制而大減。

她表示，香港是自由流動的社會，部分家長或希望子女接受不同形式的教育，但她強調香港基本優勢仍在，政府亦有吸納、挽留和培育人才的工作。她指，隨著本港融入大灣區發展，料屆時可吸引更多人才。

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編輯﹕賴奕羚