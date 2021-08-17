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【ET午市精點】績優藍籌都撐不住　恒指跌穿26000點（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/17

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港股今早低開後跌幅擴大，就算是業績理想的藍籌股也撐不住大市。恒生指數曾失守二萬六千點關口，低見25989點。中午恒指收市跌幅縮窄至178點，報260002點。藍籌友邦 （01299） 業績勝預期，舜宇 （02382） 績後先跌6%再反彈，該怎樣部署，港股後市去向如何，信誠證券聯席董事張智威為你解構。

立即收看／收聽： https：//video.hket.com/video/3034607

Time code

00：07 - 港股市況速報
00：50 - 港股市況分析　保力加通道底線止跌靠穩
03：00 - 股票分析：友邦保險業績勁 股價裂口高開 平均線全升破
05：30 - 股票分析：舜宇業務有改善  市盈率仍偏高
08：24 - 股票推介：香港中華煤氣 （00003） 避險之選 望財息兼收
10：36 - 港股早市速報

＊＊＊

重溫今早《ET開市直擊》足本版（點擊↓）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　聚焦新政策
01：18 - 外圍市況速覽　收水步伐、阿富沖局勢
02：42 - 美股市況分析　消息稱2022年中縮減買債
09：30 - 港股上日市況速報＋北水盤路
10：30 - 港股一浪低於一浪　恒指走勢如何
14：02 - 微盟集團  （02013）  業績解讀
19：59 - 舜宇光學  （02382）  業績解讀
25：02 - 港股開市前市況速報
25：45 - ET個股推介：中建材  （03323）
26：52 - 汽車股分析　國家再有政策扶持
31：35 - 股票分析：吉利  （00175）  股價前景如何？
33：10 - 股票分析：友邦  （01299）  股價前景如何？
36：26 - 組合必備股跟進：耐世特  （01316）   
39：55 - 股票分析：美團  （03690）  股價前景如何？
42：15 - 股票分析：中移動  （00941）  股價前景如何？
45：20 - 股票分析：信義光能  （00968）  股價前景如何？
46：52 - 蘋果股價再創新高　舜宇  （02382）  、瑞聲  （02018）  可跟進？
48：43 - 股票分析：中國人壽  （02628）  股價前景如何？
50：50 - 阿富汗局勢利好油價？中海油  （00883）  點睇？
56：25 - 航運股前景如何？海豐國際  （01308）  vs太平洋航運  （02343）  vs東方海外  （00316）
01：00：40 - 軍工股點睇：中航科工  （02357）
01：02：08 - 港股開市後市況速報
01：04：07 - 財經日誌提提你

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