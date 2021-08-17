【ET午市精點】績優藍籌都撐不住　恒指跌穿26000點（附Time Code）

港股今早低開後跌幅擴大，就算是業績理想的藍籌股也撐不住大市。恒生指數曾失守二萬六千點關口，低見25989點。中午恒指收市跌幅縮窄至178點，報260002點。藍籌友邦 （01299） 業績勝預期，舜宇 （02382） 績後先跌6%再反彈，該怎樣部署，港股後市去向如何，信誠證券聯席董事張智威為你解構。

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00：07 - 港股市況速報

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05：30 - 股票分析：舜宇業務有改善 市盈率仍偏高

08：24 - 股票推介：香港中華煤氣 （00003） 避險之選 望財息兼收

10：36 - 港股早市速報

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01：18 - 外圍市況速覽 收水步伐、阿富沖局勢

02：42 - 美股市況分析 消息稱2022年中縮減買債

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14：02 - 微盟集團 （02013） 業績解讀

19：59 - 舜宇光學 （02382） 業績解讀

25：02 - 港股開市前市況速報

25：45 - ET個股推介：中建材 （03323）

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31：35 - 股票分析：吉利 （00175） 股價前景如何？

33：10 - 股票分析：友邦 （01299） 股價前景如何？

36：26 - 組合必備股跟進：耐世特 （01316）

39：55 - 股票分析：美團 （03690） 股價前景如何？

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45：20 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？

46：52 - 蘋果股價再創新高 舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 可跟進？

48：43 - 股票分析：中國人壽 （02628） 股價前景如何？

50：50 - 阿富汗局勢利好油價？中海油 （00883） 點睇？

56：25 - 航運股前景如何？海豐國際 （01308） vs太平洋航運 （02343） vs東方海外 （00316）

01：00：40 - 軍工股點睇：中航科工 （02357）

01：02：08 - 港股開市後市況速報

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