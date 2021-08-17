【金融監管】國內銀行持續加強監管 8月開出逾120張罰單

中國銳意加強監管，簡直無處不在，別以為「無形之手」只管新經濟行業，原來連傳統的金融業一樣逃不過被整頓。數據顯示，截止周日（15日），8月各級銀保監局對多家銀行及相關責任人共開出120多張罰單，累計金額近3,600萬元（人民幣，下同）。罰單內容主要涉及違規放貸、理財業務違規、信用卡分期業務管理不規範、票據業務開展不審慎等問題。

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以金額細分，在120多張罰單中，有9張罰單金額超過100萬元，合計金額超1,700萬元，其中4張罰單金額超過200萬元，合計金額1,000萬元以上。此外，工商銀行（01398）寧波市分行被罰金額最高，為308.3萬元。罰單顯示，該行存在信貸資金用途管控不到位、違規增加企業融資成本、未按規定合理分攤小微企業融資成本、信貸資金未實貸實付、受托管理的理財業務投後管理不到位、信用卡分期業務管理不規範等6項違規問題。



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另一方面，商業銀行與第三方機構的合作開始受到監管關注，這種個案之前較為罕見。銀保監會披露的罰單顯示，拜泉融興村鎮銀行因違規發放貸款、異地第三方資金合作業務管理不到位，被齊齊哈爾銀保監分局罰款80萬元。同時，兩名相關責任人被給予警告，分別被罰款7萬元、5萬元。

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記者：林衛