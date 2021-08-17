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【A股布局】險資密集研調新能源板塊 勢成下個最強風口？

股樓投資 19:07 2021/08/17

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新能源板塊市場表現持續火熱，更引來長綫資金的密切關注。數據顯示，第三季以來險企資金對新能源板塊，包括鋰電池、刀片電池、電動車、光伏、氫能、儲能等相關個股的調研次數合計達148次，同比大增78%。

【監管風暴】市教委禁學科類培訓機構上市 教育股受挫 新東方跌近一成創新低，請按【見下頁

被險資調研頻次最高的個股為邁為股份（深：300751），7月以來合計被調研19次，參與調研的保險公司有國華人壽、上海人壽、天安人壽、人保養老、國壽資產等。

【騰訊700】騰訊周三放榜 績前各大行評級和目標價一覽，請按【見下頁

新能源之所以炙手可熱，主要因政策扶持及業績的高確定性。中國保險資產管理業協會會長段國聖預計，至2060年，化石能源佔比將由目前的80%以上至少降到20%，光伏、風電等可能成為主要能源，「碳中和」將是中長期投資主題。
 

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀予香港商場股最新評級，請按【見下頁

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事實上，部分保險資管機構對新能源的投資已取得不錯的戰績。例如，在近一年成立的股票型保險資管新產品中，以新能源為主題的平安資管如意41號，收益率高達149.5%，業績大幅領先其他產品。

險資機構表示，新能源板塊經過前期大幅上漲後，整體估值已不低，但結合當前的政策背景及業績增速，這些板塊具有較為確定的增長前景和投資價值。不過，投資者仍須警惕技術迭代、宏觀政策、上游資源價格波動等諸多風險。

【同場加映】青姐話：政策管不完 隨時搭沉船

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記者：林衛

板塊 邁為股份（深：300751） 中國 A股

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