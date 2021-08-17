【監管風暴】官媒稱營造風清氣正的網絡空間 「飯圈」成整治目標

監管風暴未有緩和的迹象，甚至向全方向發展，弄得科網股價低至未算低，百度（09888）、嗶哩嗶哩（09626）周二中午收市，均跌逾5%，創在港上市以來的新低。

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最新《人民日報》時評又將矛頭指向科網平台及「飯圈」文化，題為「營造風清氣正的網絡空間」的文章內稱，近期中央網信辦、國家廣電總局等相關主管部門整治不良粉絲文化工作取得階段性成果，順應了加強治理「飯圈」亂像的期待，有利於營造風清氣正的網絡空間。



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粉絲文化是一種社會現像。從電影到電視劇、從綜藝節目到網絡直播、從演唱會到見面會，隨着網絡技術的發展和文化娛樂形式的日益豐富，粉絲擁有了更加開放的選擇空間，粉絲群體也在不斷發展。追星屬於個人選擇，但不能越過底綫和邊界。一些非理性追星行為和不良粉絲文化，對正常的社會經濟文化秩序造成干擾，包括從誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜，到通過號召粉絲、雇網絡水軍、「養號」形式刷量控評等。

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文章指，當局已累計清理負面有害信息15萬餘條，處置違規賬號4,000餘個，關閉問題群組1,300餘個，解散不良話題814個，攔截下架涉嫌集資引流的小程序39款，專項排查整治網絡綜藝節目。

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記者：林衛