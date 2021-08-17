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塔利班佔領喀布爾 女性唔敢再出街

環球社會熱點 11:53 2021/08/17

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奉行原教旨的阿富汗恐怖組織塔利班周日成功攻入首都喀布爾，當地的面貌開始出現變化。英國傳媒報道，喀布爾周一（16日）街頭已經看不到女性的身影，有女性指塔利班武裝分子已開始限制女性穿著，大多數女性不敢再如以往外出。

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塔利班周一開始全面管制阿富汗，英國《衛報》報道，喀布爾（Kabul）街道上已經看不到女性。報道指，女性因害怕在沒有男性監護人陪同下外出被毆打，選擇留在家中。據悉，最近數周塔利班接管的地區中，有女性被迫嫁給塔利班士兵。有民眾表示，街頭未見任何女性，但仍有車輛載有帶口罩及未露出頭髮的女人。

有喀布爾記者指，塔利班已開始搜查記者住所。有正匿藏的獨居女記者表示，在阿富汗沒有人會支持女記者，擔心自己被塔利班找到後會遭殺害。她預料即使塔利班不殺害女性記者，亦不會讓她們重回工作崗位，難以應付日後經濟所需。

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雖然塔利班尚未明文規定居眾衣著，但有塔利班士兵在喀布爾西部一座清真寺，用擴音器宣布女性應穿罩袍或戴全頭巾，並有士兵開始全城執行相關措施。有女性長者表示，曾看到有持槍人士送未有戴面罩的女性回家及拖走年輕女性，目前多數婦女只是留在家中。

塔利班敦促民眾恢復正常工作及生活，發言人沙欣（Suhail Shaheen）呼籲民眾留下重建阿富汗，並保證民眾生命財產及榮譽不會受到任何損害。然而，喀布爾大部分商舖未有營業，只有數間麵包店、雜貨店及餐廳繼續營業。

責任編輯：李俊儀

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