阿富汗人搶「掹邊」爭上機 傳有人中途墮下死亡

▲ 大批阿富汗民眾希望坐飛機離開當地。

阿富汗首都喀布爾被恐怖組織塔利班佔領後，不少當地民眾爭相逃難。 喀布爾國際機場擠滿想要離開的民眾，但更多人無法上機。有人不顧危險，依附在即將起飛的飛機。有傳部分人在飛機升空途中墮下，最少有3人死亡。

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塔利班周日（15日）佔領喀布爾（Kabul）後，喀布爾國際機場周一（16日）繼續迫滿人群。日前未能離開的阿富汗民眾繼續尋找機會，登上一班飛機離開。有現場人士聲稱，當時跑道約有1萬人，機場附近亦有近萬人。他曾看到一架美軍飛機出現，在上升盤旋約半小時，但因為跑道上人太多，始終無法降落。

現場片段

現場人士更稱機場外圍有包圍的塔利班武裝分子，嘗試封鎖機場範圍。機場內的民眾拼命登上飛機，周日晚曾有少數民航客機起飛，有人就成功強行登機，但想離開的人更多，機場內仍是人頭湧湧。

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據網上流傳現場拍攝的影片可見，周日一輛載著約640人的美軍C-17運輸機起飛時，不少民眾走近及強行拉住飛機突出的部件，旁邊亦有不少人追逐飛機。當C-17起飛後，據傳兩名拉住機身外圍的阿富汗人從數百米的高空墮落。當地傳媒亦報稱，有人見到最少3人從飛機墜落，並跌在大樓天台，更有人發現屍體。

責任編輯：吳漢培