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【香港疫情】林鄭收緊入境檢疫期　抵港人士至少隔離14日

股市 11:03 2021/08/17

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【香港疫情】林鄭收緊入境檢疫期　抵港人士至少隔離14日

行政長官林鄭月娥出席行政會議前稱，考慮專家委員會建議和外圍疫情，港府會於今日（17日）再度收緊外地回港的檢疫期政策，不再以抗體檢測結果作為縮短入境檢疫時間的依據。換言之從中風險、低風險地區抵港人士，隔離檢疫時間以14天起跳，不能以「完成接種疫苗+血清抗體測試呈陽性」縮短入境檢疫期至7日。

林鄭月娥表示，各國政府處理疫情防控有不同政策、取向，沒有絕對的做法。

國泰航空證實機場貴賓室「寰宇堂」一名員工確診，可見【下一頁】

她依然視接種疫苗是抗疫唯一出路，指香港最新新冠疫苗接種率為55%，與7成免疫屏障有距離，而且近期變種病毒風險下，免疫屏障或需8、9成接種率才有效。

港府連續兩日收緊入境防疫要求，昨日一口氣把16個地區提高風險評級，包括將美國、法國視為高風險地區，只容許已完成接種疫苗的香港居民從當地入境香港。

相關文章：

【航空告急】港府收緊16個地區到港人士檢疫要求　非港人無法從美國、法國入境

【香港疫情】自費定期檢測擴至醫管局員工等群組 社交距離措施延長至8月18日 新學年維持半日面授課堂

編輯：麥德銘

經濟 疫苗 林鄭月娥 行政會議

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