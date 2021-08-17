▲ 【香港疫情】林鄭收緊入境檢疫期 抵港人士至少隔離14日

行政長官林鄭月娥出席行政會議前稱，考慮專家委員會建議和外圍疫情，港府會於今日（17日）再度收緊外地回港的檢疫期政策，不再以抗體檢測結果作為縮短入境檢疫時間的依據。換言之從中風險、低風險地區抵港人士，隔離檢疫時間以14天起跳，不能以「完成接種疫苗+血清抗體測試呈陽性」縮短入境檢疫期至7日。

林鄭月娥表示，各國政府處理疫情防控有不同政策、取向，沒有絕對的做法。

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她依然視接種疫苗是抗疫唯一出路，指香港最新新冠疫苗接種率為55%，與7成免疫屏障有距離，而且近期變種病毒風險下，免疫屏障或需8、9成接種率才有效。

港府連續兩日收緊入境防疫要求，昨日一口氣把16個地區提高風險評級，包括將美國、法國視為高風險地區，只容許已完成接種疫苗的香港居民從當地入境香港。

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編輯：麥德銘