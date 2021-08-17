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拜登堅持撤軍無錯 反指阿富汗唔肯打塔利班

環球社會熱點 10:57 2021/08/17

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塔利班攻入首都喀布爾，重奪阿富汗政權。美國前總統特朗普批評現任總統拜登於阿富汗撤軍不力，稱拜登應為阿富汗局勢而羞愧下台。拜登堅稱他從阿富汗撤兵無錯，更批評阿富汗官員與政府軍不願與塔利班作戰。

塔利班重奪阿富汗時序 政府軍兵敗如山倒 【下一頁】

拜登指特朗普壯大塔利班 蓬佩奧稱當時仍受控 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一（16日）於白宮發表電視演説，稱他堅持撤軍的決定無錯。拜登表示他經過20年後明白到，美軍要撤出阿富汗永遠都沒有一個好時機，因此美軍一直滯留當地。

拜登承認美方本來預期阿富汗政府軍可擊退塔利班，或者能再拖延塔利班攻勢數月，形容阿富汗遭塔利班攻陷的速度遠超美方最悲觀的公開預測。

但拜登指責阿富汗政府官員在塔利班進攻時乘坐飛機逃離該國，和美國訓練的阿富汗政府軍甚至不願負隅頑抗就宣告投降。

塔利班是甚麼？時隔20年重掌阿富汗政權 【下一頁】

拜登透露他曾警告阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）應準備在美軍撤軍後與塔利班内戰，但阿富汗政府顯然沒有做好準備。

美國政府已派駐美軍增援部隊到阿富汗首都喀布爾，確保美國外交人員和美國公民等人可安全撤離當地。拜登更警告塔利班如他們干預美國的撤軍行動，就會面臨毀滅性的武力（devastating force）打擊。

責任編輯：鄭錦玲

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