【AAPL】iPhone 13料下月發布　蘋果據報全力趕工備貨

外電報道，蘋果（美：AAPL）正在全力準備iPhone 13系列的備貨工作，為下個月發布後能夠第一時間上架開賣。另外，蘋果將會採取措施恢復面對面的Today at Apple「產品技巧」課程。

蘋果今年秋季第一場發佈會將於 9 月舉行，將發布 iPhone 13 系列、Apple Watch Series 7、第三代的 AirPods 3，以及大幅重新設計的iPad mini 6 和新一代入門 iPad。

其中iPhone 13 系列將採用高刷ProMotion屏幕，劉海尺寸更小，同時升級視頻拍攝功能，支持ProRes以及支持人像模式視頻拍攝。至於價格方面，最新的消息顯示，iPhone 13系列會與iPhone 12系列保持一致。

另外，外電指，蘋果已通知Apple Store 員工，計劃在8月30日恢復面授「產品技巧」課程，但仍有機會延遲，視乎疫情情況。課程將在大多數美國地點提供。受疫情影響，蘋果去年3月暫停Today at Apple課程，改為網上虛擬課程。

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編輯：吳敏芳