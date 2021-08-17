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【AAPL】iPhone 13料下月發布　蘋果據報全力趕工備貨

股市 10:37 2021/08/17

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外電報道，蘋果（美：AAPL）正在全力準備iPhone 13系列的備貨工作，為下個月發布後能夠第一時間上架開賣。另外，蘋果將會採取措施恢復面對面的Today at Apple「產品技巧」課程。

蘋果今年秋季第一場發佈會將於 9 月舉行，將發布 iPhone 13 系列、Apple Watch Series 7、第三代的 AirPods 3，以及大幅重新設計的iPad mini 6 和新一代入門 iPad。

其中iPhone 13 系列將採用高刷ProMotion屏幕，劉海尺寸更小，同時升級視頻拍攝功能，支持ProRes以及支持人像模式視頻拍攝。至於價格方面，最新的消息顯示，iPhone 13系列會與iPhone 12系列保持一致。

另外，外電指，蘋果已通知Apple Store 員工，計劃在8月30日恢復面授「產品技巧」課程，但仍有機會延遲，視乎疫情情況。課程將在大多數美國地點提供。受疫情影響，蘋果去年3月暫停Today at Apple課程，改為網上虛擬課程。

相關文章：【蘋果股價】郭明錤看好蘋果採用Mini LED　提出五大投資階段

【TSMC】蘋果芯片訂單規模續擴大　金額佔台積電晶圓總收入逾兩成

【iPhone】傳蘋果將iPhone組裝工作交予鴻海　以節省成本

編輯：吳敏芳

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 13 Apple iPhone

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