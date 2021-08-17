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【監管跌市】市監局諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇　恒生科指午後跌3%、阿里騰訊插4%

宏觀解讀 13:53 2021/08/17

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市監局諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇

中央繼續收緊科企監管，市場監管總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿 ）》公開徵求意見，當中提出，經營者不得利用數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。

恒生科技指數午後跌幅擴大，最多跌3%至6207點。閱文集團 （00772） 績後跌11%，為表現最差成份股，新東方在線 （01797） 、嗶哩嗶哩 （09626） 跌7%，百度 （09888） 、京東 （09618） 、網易 （09999） 都跌超過半成。

重磅股阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 午後也跌逾4%。

意見稿又指，經營者不得直接、組織或者通過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻次交易或者給予好評等，觸發平台的反刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會。

過去阿里巴巴等大型科企，被市場批評利用數據、算法等手段，影響用戶作出選擇。

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