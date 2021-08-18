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【職場熱話】公司無冷氣只得風扇 應否繼續做下去？ 網民：有得做就做

理財智慧 10:00 2021/08/18

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炎炎夏日，現代人慣常在夏天開冷氣，相信他們已沒法不開冷氣來生活，近日有網民於網上討論區發文，詢問如果人工不錯，但公司環境不太好，最重要一點是沒有冷氣，只有一把舊殘的風扇，你們會做嗎。

【延伸閱讀】元朗三房單位700萬有找 連企理裝修及開揚景致   【下一頁

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【樓市熱話】遭樓上投訴冷氣弄濕地板 事主獲第三方證明沒問題 仍糾纏不清  網民：反投訴樓上擾民   【下一頁

此帖文一出，引來網民討論，有些人認為只要公司不炒你，有工作做就做，「如果你需要錢，就算冷氣熱也要做！」、「如果公司給你月薪十萬，並要求你在桑拿房內工作，相信很多人搶著做。」、「如果可以做，我不介意，請問可以介紹嗎？」、「體力勞動那些都沒有冷氣，那他們不用工作嗎？為甚麼坐在辦公的打工仔就要有冷氣吹？」

同場加映：【iM會客室】政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

 

另有網民認為沒有泠氣的工作是沒有人做的，建議樓主去轉工，「公司最初有冷氣，但壞了不易修理。在整無可整的情況下，最後做了一年就辭職，因為出入容易得感冒和頭痛，即使公司提出加多50%人工給我。」、「如果薪水低、老闆待你不好，和不喜歡這工，就找另一份工作做。」、「如果辦公室位於旺區的低樓層，又面對著車流量極高的馬路，為了我的肺部著想而轉工。」、「老闆對員工太節儉了，走為上策啦！」

 

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責任編輯：陳頌潔

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